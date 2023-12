Meteo: Santo Stefano con l'anticiclone, ma si avvicina una nuova perturbazione

L’anomala e vasta area di alta pressione che occupa ampi settori dell’Europa meridionale e del Mediterraneo continua a impedire l’arrivo di perturbazioni sull’Italia, con le precipitazioni che quindi resteranno assenti sul nostro Paese fino a giovedì. La stabilità atmosferica, l’attenuazione dei venti e l’aumento dell’umidità a causa di deboli correnti occidentali, danno luogo alla formazione di strati di nubi basse e nebbie, che dalle prime ore di martedì tenderanno ad estendersi in pianura al Nord.

I dati a nostra disposizione indicano come probabile un peggioramento tra la seconda parte di venerdì e sabato per l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, che nel corso dell’ultimo weekend dell’anno riporterà le precipitazioni a iniziare dal Nord e dalle regioni tirreniche, con delle nevicate sulle Alpi, spostandosi velocemente verso il Sud e le Isole, dove potrebbe insistere anche nel giorno di Capodanno, lunedì 1 gennaio, richiamando dei venti freddi settentrionali al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per Santo Stefano

26 dicembre con cielo molto nuvoloso o coperto in Pianura Padana, Liguria, coste dell’alto Adriatico, Umbria, regioni tirreniche e Sardegna occidentale, con possibili nebbie in Veneto; parziale e temporaneo diradamento delle nubi nelle ore pomeridiane, specie in Piemonte, bassa Toscana e Lazio. Un po’ di nuvole su Alpi orientali, Marche, Salento e Sicilia settentrionale; più soleggiato nel resto d’Italia. In serata tornano locali nebbie e foschie in pianura Padana.

Temperature massime in calo al Nord, senza grandi variazioni altrove e ancora nel complesso al di sopra della norma. Venti per lo più deboli, occidentali sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 27 dicembre

Sereno o poco nuvoloso su Alpi, medio versante adriatico, Appennino abruzzese e molisano, Sud e Isole, con maggiore nuvolosità in Campania. Da nuvoloso a coperto per densi strati di nubi basse e locali nebbie nel resto del Paese, con qualche pioviggine possibile in Liguria. Nel pomeriggio parziali schiarite su Lazio e Campania.

Temperature stazionarie o in leggero calo. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.