Fase meteo segnata da piogge e maltempo in molte regioni durante le feste di Natale e Santo Stefano. Una nuova perturbazione (numero 7 del mese) è infatti attesa proprio nel giorni di Santo Stefano, e con le sue piogge coinvolgerà soprattutto il Nordest e le regioni tirreniche mentre la terza (cioè la numero 8 di dicembre), quella probabilmente più intensa, raggiungerà l’Italia lunedì 27 e porterà maltempo su gran parte del Paese.

Meteo Santo Stefano 2021: torna la pioggia in molte zone

Nel dettaglio domenica 26 dicembre avremo sull’Italia una nuvolosità variabile con prevalenza di sole al Sud e sulla Sicilia. Le piogge, anche intense, interesseranno Toscana, Umbria, Campania, Sardegna e zone appenniniche del Centro. Qualche pioggia più debole è prevista anche in Emilia, Lombardia sud-orientale, medio e alto Adriatico ed entro sera anche nel nord della Puglia. Temperature minime dell’alba in aumento al Sud e in Sicilia. Valori massimi senza grandi variazioni con un clima mite per il periodo a causa dei venti meridionali, in prevalenza di Libeccio, che soffieranno soprattutto su basso Ligure, Sardegna, Tirreno, Sud e Sicilia.

Meteo, nuove piogge il 27 dicembre ma migliora per Capodanno

Una nuova perturbazione, piuttosto intensa, raggiungerà l’Italia lunedì 27 dicembre e dovrebbe coinvolgere in questo caso anche il Sud. Piogge, rovesci e anche locali temporali potranno interessare la Liguria, le regioni tirreniche e la Sardegna. Piogge meno diffuse al Nord e sulle regioni adriatiche con neve sui rilievi solo oltre i 1200-1300 metri di quota. Venti in intensificazione con Maestrale sulle Isole a fine giornata.

Martedì tempo in miglioramento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche mentre piogge residue saranno possibili sul medio Adriatico e al Sud ma in esaurimento entro la notte. Mercoledì verremo solo sfiorati da un altro rapido sistema perturbato che porterà solo alcune precipitazioni sulle Alpi con neve a quote medio-alte. Nel resto del Paese tempo stabile.

Per gli ultimi giorni del 2021, compreso Capodanno, si potrebbe profilare una fase meteo più stabile per la presenza dell’alta pressione anche se con il possibile afflusso di aria più fredda, un conseguente calo delle temperature e un clima più freddo.