Meteo: sabbia in arrivo dal deserto del Sahara, ecco dove e quando sarà in Italia

La sabbia dal Sahara in Spagna, dove è già arrivata

Secondo le ultime previsioni meteo è in arrivo anche sull'Italia sabbia del deserto del Sahara. Ecco dove e quando la nube gialla e arancione si troverà nel nostro cielo andando a creare un'atmosfera che a tratti potrà risultare surreale. Grossi quantitativi di pulviscolo desertico concentrati in sospensione alle quote più elevate dell'atmosfera sono pronti a raggiungere, dopo un lungo viaggio, l'Europa centro meridionale e quindi anche l'Italia, grazie ai venti di Scirocco tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2022.

Arriva la sabbia dal deserto del Sahara: cosa ci dobbiamo aspettarci?

Come dicevamo tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo cieli carichi di sabbia desertica, pronti a tingersi di giallo o di rosso, grazie alla spinta dello Scirocco copriranno anche l'Italia facendo cadere determinate quantità di sabbia soprattutto su: Alpi, Isole e regioni tirreniche.

Nello specifico tra le Regioni interessate da tale fenomeno vi sono:

Sardegna

Sicilia

Puglia

Lazio

Toscana

Liguria

Campania

Su queste regioni, causa delle piogge previste, la sabbia tenderà a ricadere al suolo "sporcando" di rosso tutte le superfici.

Spagna, l'arrivo della sabbia del deserto: immagini e news

Mentre in Italia dovremo attendere il prossimo fine settimana, in Spagna il pulviscolo del deserto è già giunto regalando immagini quasi surreali. La sabbia dal deserto è arrivata nelle zone sud ed est della Penisola iberica, offuscando i cieli e tingendoli di un particolare colore arancione con la visibilità quasi ridotta a zero.

Sui social si sono diffuse diverse immagini davvero suggestive provenienti dell’Andalusia, da Murcia e dalla Comunità Valenciana.

Una violenta e poderosa risalita di sabbia del deserto del Sahara ha regalato un'atmosfera "marziana" in molte località della Spagna. pic.twitter.com/PAXDTzRPIf — Marco M.M. (@MMmarco0) March 15, 2022

Cosa dobbiamo aspettarci prossimamente? Il viaggio della nube di sabbia, dopo aver già imperversato sulla Spagna, proseguirà nei prossimi giorni e dal Nord Africa, dove è partita, raggiungerà tutta la Francia, l'Italia, come annunciato, ma anche le isole britanniche e addirittura la Scandinavia.