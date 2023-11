Meteo, sabato 11 sole e vento intenso, poi domenica 12 torna la pioggia: ecco dove

Il viavai di perturbazioni proseguirà nel weekend dell'11 e 12 novembre, con l'arrivo di un nuovo impulso perturbato che domenica 12 porterà del maltempo principalmente al Centro-Sud.

La situazione resterà ancora piuttosto dinamica per tutto il fine settimana. All'allontanamento della perturbazione n.6 seguirà una vivace ventilazione nord-occidentale accompagnata da un generale miglioramento nella giornata di sabato 11.

Dopo questa breve fase più stabile, si prospetta per domenica 12 un nuovo peggioramento del tempo, per lo più al Centro-Sud, a causa del passaggio di un’altra perturbazione (la n.7) piuttosto veloce e accompagnata anche da qualche temporale, specie nel settore tirrenico, ma in allontanamento già a fine giornata.

Successivamente, nella prima metà della prossima settimana, sembra probabile un timido rinforzo dell’alta pressione che riporterà generali condizioni di tempo stabile con temperature in rialzo.

Le previsioni meteo del weekend: sabato 11

Tempo in generale miglioramento, a parte ancora un po’ di nuvole nelle zone interne del Centro, in Campania, Calabria e Isole dove non si escludono delle sporadiche piogge. Alla sera tendenza a un moderato aumento delle nubi al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche.

Temperature minime in sensibile calo al Centro-Nord; massime in rialzo al Nord-Ovest, quasi stazionarie altrove. Venti intensi da ovest o nord-ovest: possibile Föhn al Nord. Mari mossi o molto mossi, eccetto l’alto Adriatico e i tratti prossimi alle coste sottovento che restano poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 12

Generale aumento della nuvolosità. Al mattino piogge sparse sulle regioni tirreniche, sulle Isole e nevicate oltre 1000-1200 metri sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio schiarite al Nord-Ovest; piogge sparse su buona parte del Centro-Sud e locali rovesci o temporali nel settore del basso Tirreno e in Puglia.

Possibili nevicate sulle Alpi di confine oltre 1000-1300 metri. Alla sera tendenza a un generale e progressivo miglioramento. Temperature massime in calo al Centro-Nord, in rialzo sulle Isole. Ancora un po’ ventoso per Maestrale. Mossi o molto mossi i mari occidentali.