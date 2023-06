Meteo, rovesci e temporali tornano a bagnare l'estate

L'ultima settimana di giugno è all'insegna di due perturbazioni in arrivo sull'Italia. La più forte e attiva è prevista venerdì 30 giugno e riporterà piogge e maltempo lungo tutto lo stivale. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, 2 perturbazioni in arrivo: tornano piogge e maltempo

La prima ondata di calore dell'estate 2023 è già un ricordo, visto che l'Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo. La presenza dell'Anticiclone delle Azzorre comincia ad indebolirsi per lasciare spazio a due perturbazioni che, tra domani e venerdì, interesseranno dapprima il Nord e poco dopo il Centro-Sud. La prima perturbazione punta dritta verso il Nord Italia dove nelle prossime ore sono previsti temporali e rovesci, anche localmente intensi. Successivamente gli effetti della perturbazione scivoleranno lungo la Penisola per poi dirigersi verso i Balcani. Ma non finisce qui, visto che per la giornata di venerdì 30 giugno è previsto l'arrivo di una seconda e più forte perturbazione che investirà il Centro-Nord e poco dopo anche le regioni del Sud portando una nuova fase di maltempo diffusa.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, mercoledì 28 giugno 2023: annuvolamenti sin dalle prime ore del mattino al Nord e velature al Centro, ma senza fenomeni importanti. Nelle prime ore del pomeriggio però sono attesi temporali e rovesci che interesseranno le Alpi piemontesi, Prealpi venete per poi dirigersi verso l'Emilia Romagna. Nel resto del paese bel tempo con sole, ma non si escludono nubi nelle zone interne e adriatiche del Centro. Le temperature massime in lieve calo, ma persistono valori miti di anche 33-34° al Sud.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: piogge e temporali localmente intensi

Per la giornata di giovedì 28 giugno cielo nuvoloso sin dalle prime ore del mattino su Alpi e Pre Alpi con piogge e rovesci previsti anche in Piemonte e Liguria di ponente. Nel resto del Paese bel tempo ad eccezione di qualche annuvolamento in Abruzzo, Molise, Irpinia, Basilicata e Puglia. Con il passare delle ore però gli effetti della perturbazione si faranno sentire con piogge e temporali lungo le Alpi piemontesi, la Valle d’Aosta, le zone interne della Liguria, Sardegna e Lazio. Le temperature massime ancora in calo, mentre al sud persistono picchi di anche 32-34° in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Venerdì 30 giugno è previsto l'arrivo della seconda perturbazione dall'Atlantico diretta dapprima nelle regioni di Nord-Ovest colpite da una fortissima ondata di maltempo con temporali e rovesci anche intensi. Il sistema perturbato da sabato 1 luglio raggiungerà anche il Centro e il Sud ad esclusione solo delle Isole e Calabria. Domenica 2 luglio la perturbazione lascerà il nostro paese, ma la sua scia si farà sentire visto che avremo un clima instabile e variabile con temporali nelle zone interne e montuose della Penisola e sulle Alpi, ma anche in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Le temperature, complice l'arrivo della perturbazione, subiranno un calo per la presenza di una massa d'aria più fresca che riporterà i valori in linea con la media del periodo. Le previsioni per la prima settimana di luglio delineano un'Italia divisa in due: al Nord tempo instabile con nuvole e piogge, mentre al Sud tornerà l'anticiclone nord-africano con sole, venti caldi e temperature in aumento.