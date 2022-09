Meteo, quanto dura la nuova ondata di caldo africano?

L'Italia nei prossimi giorni dovrà fare i conti con una nuova ondata di caldo africano. La seconda settimana di settembre sarà all'insegna del caldo con sole e temperature tipicamente estive che al Sud arriveranno anche a superare i 35°. Quanto durerà tutto questo? Ma attenzione, il passaggio dell'anticiclone africano ha i giorni contati!

Meteo, caldo e temperature estive per il ritorno dell'anticiclone africano

L'estate non è ancora finita. La seconda domenica di settembre né è la prova: bel tempo e sole lungo tutto lo stivale con temperature al di sopra dei 30° al Sud e Isole. Un clima tipicamente estivo, un preludio al ritorno dell'anticiclone africano che porterà una nuova ondata di calore in tutto il paese. Complice la rimonta dell’alta pressione di matrice nord africana, prevista per la prossima settimana, gli italiani si ritroveranno a vivere una condizione climatica estiva con sole, bel tempo e temperature in rialzo.

Il passaggio di una massa d’aria sub-tropicale associata all’anticiclone africano determinerà una nuova intensa fase di calore lungo tutto lo stivale, comprese le Isole, con la colonnina di mercurio che tra mercoledì e venerdì arriverà a toccare anche i 35 gradi grazie anche ai venti di Scirocco. Anche la giornata di lunedì 12 settembre le previsioni meteo delineano una condizioni climatica per lo più di tempo stabile e soleggiato. Possibili rovesci e annuvolamenti solo nelle zone di montagna. Le temperature in aumento con picchi di 33-34°.

Meteo, le previsioni di martedì 13 e mercoledì 14 settembre

Il passaggio dell'anticiclone africano si farà sentire anche martedì 13 e mercoledì 14 settembre con giornate di sole e molto calde. Da mercoledì 14 settembre però è previsto un aumento della nuvolosità al Centro-Nord per il passaggio di una perturbazione atlantica che rivoluzionerà la condizione climatica. Clima instabile e possibili rovesci sono previsti sulle zone alpine e prealpine.

La situazione potrebbe cambiare del tutto tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre quando è previsto un peggioramento del tempo sulle regioni centro- settentrionali con il ritorno di rovesci e temporali anche di forte intensità. Non è dato sapere per ora di più sul tempo dei prossimi giorni, visto che l'evoluzione è ancora incerta e occorrerà verificarla nei prossimi aggiornamenti meteo.