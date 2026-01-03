Meteo: sabato 3 gennaio con qualche pioggia, poi arriva la prima perturbazione dell'anno

Anche sabato 3 gennaio scorreranno sulla nostra penisola miti e umide correnti meridionali, che favoriranno un ulteriore rialzo termico in molte zone del Centro-Sud e moderato maltempo concentrato più che altro al Sud e sul medio versante tirrenico. Queste correnti umide anticipano la prima perturbazione dell’anno, che domenica porterà piogge più diffuse e intense al Centro e su parte del Sud. Il maltempo insisterà anche lunedì in diverse zone del Centro-Sud, mentre per martedì (giorno dell’Epifania) è atteso l’arrivo di una seconda perturbazione che anche in questo caso concentrerà i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud.

Nel frattempo, da domenica 4 gennaio torneranno a scorrere sul nostro Paese delle gelide correnti polari che faranno nuovamente calare in modo sensibile le temperature su molte regioni d’Italia, e in particolare al Centro-Nord. In questo scenario, ancora da verificare con i prossimi aggiornamenti, per martedì 6 gennaio non si escludono nevicate a quote basse, anche in pianura, fra Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle aree vicine della Lombardia.

Le previsioni meteo per sabato 3 gennaio

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, ma con il fastidio di qualche nebbia mattutina sulle zone di pianura. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno qualche pioggia su Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania e Calabria Tirrenica, in serata in estensione anche a Bassa Toscana, Umbria e Appennino Marchigiano.

Temperature massime in calo sul Medio Adriatico, in ulteriore aumento invece nel resto del Centro-Sud con punte vicine ai 20 gradi. Ancora ventoso per Libeccio su Tirreno, Sud e Isole.

Le previsioni meteo per domenica 4 gennaio

Bel tempo al Nord, a parte un po’ di nuvole più estese in Emilia Romagna. Molte nubi al Centro-Sud, con piogge diffuse nelle regioni centrali, eccetto nella media e alta Toscana; fenomeni più isolati in Campania, Puglia settentrionale e centro-nord della Sardegna.

Temperature in calo al Centro-Nord e in Sardegna con valori localmente sotto la media; gelate fra notte e primo mattino in pianura Padana. Massime ancora miti al Meridione, con picchi intorno ai 20 gradi. Venti settentrionali localmente moderati al Centro-Nord, ancora intensi meridionali all’estremo Sud.