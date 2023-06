Meteo prossimi giorni: nuovi temporali sull'Italia?

Una nuova perturbazione è in arrivo in Italia tra questa notte e domani, giovedì 15 giugno, in Italia. Piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud che si estenderanno anche al Nord, ma dal weekend la situazione migliora con un clima più stabile e soleggiato. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, acquazzoni e temporali in Italia

La perturbazione n.4 di giugno ha raggiunto l'Italia portando una nuova fase di maltempo. Piogge, rovesci e temporali al Centro-Sud, ma gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche al Nord dove sono previsti improvvisi rovesci e temporali su Alpi e Nord-Ovest. Nel resto del paese, invece, assisteremo a un miglioramento del tempo, visto che il fine settimana sarà all'insegno di condizioni meteo stabili da Nord a Sud con sole e temperature in aumento.

Ma entriamo nel dettaglio. Giovedì 15 giugno schiarite sin dalle prime ore del mattino al Nord e Toscana e successivamente anche in Umbria e Marche. Al Sud, invece, persiste un clima instabile e variabile con piogge e rovesci anche forti.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: arriva il caldo e temperature estive

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Dopo il passaggio della perturbazione n.4 di giugno, la parte finale della settimana segna un miglioramento del clima con il ritorno del sole e del bel tempo. Da venerdì 16 giugno, infatti, assisteremo ad una progressiva rimonta dell’alta pressione con qualche veloce episodio di instabilità climatica nelle zone della Lombardia orientale, regioni di Nord-Est, Alpi piemontesi, Appennino settentrionale e calabrese e nel Salento.

Sabato 17 giugno bel tempo lungo tutto lo stivale con temperature quasi estive. Anche domenica 18 giugno si preannuncia una giornata soleggiata con bel tempo da Nord a Sud. Le previsioni meteo della prossima settimana segnano l'arrivo dell'estate con la prima grande ondata di calore complice il passaggio dell'anticiclone africano con temperature in aumento e picchi di anche 35°.