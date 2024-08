Meteo prossimi giorni: temperature in aumento e caldo su tutta l'Italia per Ferragosto

La settimana di Ferragosto inizia nel segno del grande caldo africano con temperature in aumento, afa e zero termico oltre i 5000 metri. Il clima si fa sempre più afoso con picchi di anche 40° e il fenomeno delle notti tropicali. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, Ferragosto caldo e bollente con temperature oltre i 40°

Prosegue la lunga ed intensa ondata di calore anche nella settimana di Ferragosto con la presenza costante dell’Anticiclone Nordafricano oramai stabile lungo il Mediterraneo e il continente europeo. Non solo, nelle prossime ore è previsto anche il passaggio di una massa d’aria eccezionalmente calda che farà innalzare le temperature con valori compresi tra i 38-40° da Nord a Sud. Il clima si fa sempre più bollente anche in alta quota con lo zero termico che nel weekend appena trascorso ha superato i 5000 metri. Il grande caldo proseguirà anche la notte con il fenomeno delle notti tropicali con le temperature che non scenderanno sotto i 20-25 gradi. Attenzione fra il 14 e la giornata di Ferragosto si attende anche qualche annuvolamento in più e un possibile aumento dell’instabilità su parte del Nord-Ovest e in Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 12 agosto: cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio di qualche nuvola nel pomeriggio sui settori interni e di montagna. Le temperature si fanno sempre più calde con i valori che sfiorano e superano i 40° nelle zone interne del Centro-Sud. Martedì 13 agosto bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale, anche se nel pomeriggio è previsto un incremento dell’instabilità nelle zone di montagna con il rischio di qualche temporale di calore sulle Alpi, lungo l’Appennino e sui rilievi della Sicilia. Temperature sempre più roventi con i valori compresi tra 32 e 38 gradi e picchi di anche 40° nelle zone del Centro-Sud.

Meteo, che tempo farà a Ferragosto in Italia?

Le previsioni meteo delineano per la parte centrale della settimana di Ferragosto un leggero indebolimento dell'Anticiclone anche se non ci saranno particolari cambiamenti a livello climatico. Mercoledì 14 agosto sole e bel tempo da Nord a Sud con nuvole e sporadici rovesci sui settori alpini del Nord-Ovest. Attenzione non si escludono temporali di calore sul settore alpino orientale e in prossimità della dorsale appenninica centrale. In leggero calo le temperautre nelle zone di Nord-Ovest e Toscana.

Nel giorno di Ferragosto, giovedì 15 agosto, cielo sereno o poco nuvoloso nel paese con un aumento della nuvolosità con il rischio di temporali isolati in Sardegna. Anche le temperature subiranno un lieve calo in Sardegna, mentre caldo ed afa nel resto paese. Stando alle previsioni meteo, la situazione non cambierà neppure venerdì 16 agosto, mentre nel corso del weekend si delinea una tendenza ad una leggera attenuazione del caldo nelle regioni del Centro-Nord.