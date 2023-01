Meteo Italia, prossimi giorni: quando torna il bel tempo?

Non si placa l'ondata di freddo e maltempo in Italia. Anche questa settimana si preannuncia invernale con temperature rigide, neve e pioggia. La situazione è in peggioramento da venerdì con l'arrivo di una nuova irruzione di aria fredda dall'artico.

Meteo Italia, arriva la perturbazione n.10 con aria fredda e neve

Prosegue nel nostro paese una fase climatica invernale con temperature rigide, pioggia e nevicate fino a quote molto basse. Un nuovo vortice di aria fredda è arrivato complice il passaggio della perturbazione n.10 del mese che da giorni insiste sull'Italia e che da oggi, lunedì 23 gennaio, segna un peggioramento delle condizioni climatiche al Nord, regioni centrali e il basso versante tirrenico. Previste, infatti, nevicate a bassa quota sui rilievi del Centro-Nord, ma anche sull'Appennino emiliano-romagnolo e marchigiano, mentre neve mista a pioggia potrebbe raggiungere diverse zone della Pianura Padana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 23 gennaio: maltempo e rovesci su Marche, Toscana, Umbria, alto Lazio, Campania, alto versante tirrenico della Calabria e Sicilia sud-occidentale. Anche neve a bassa quota su Alpi e Prealpi orientali, mentre nevicate più abbondanti sono previste sull'Appennino marchigiano ed emiliano-romagnolo. Sole sul medio Adriatico, Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature inferiori alla media climatica con il Nord nella morsa del gelo.

Meteo di domani, martedì 24 gennaio e prossimi giorni

Per la giornata di martedì 24 gennaio, le previsioni meteo delineano una condizione climatica in miglioramento al Centro-Nord con qualche nuvola, ma poche piogge. Nevicate, invece, previste in Piemonte e qualche rovescio nel pomeriggio sul medio Adriatico. Bel tempo e sole in Puglia, mentre piogge nelle Isole. Le temperature in leggero rialzo. Nei prossimi giorni è prevista una leggera attenuazione del freddo, anche se tutto cambia ancora tra venerdì e domenica quando è previsto il passaggio di una nuova irruzione artica che comporterà nuovamente un abbassamento delle temperature.

Le previsioni meteo sono perlopiù variabili e instabili in particolare al Sud e Isole e lungo il medio versante adriatico dove sono previsti piogge e temporali. Nella giornata di mercoledì 25 gennaio al Nord e sul versante tirrenico del Centro, invece, previste schiarite, mentre precipitazioni sono attese su Lombardia e Piemonte. Nel corso della giornata temporali previsti anche in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Non mancherà la neve tra 1.000 e 1.200 metri sui rilievi. In aumento le temperature nei valori minimi, mentre le massime resteranno stabili. Giovedì 26 gennaio condizioni instabili al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali che potrebbero spingersi anche in Abruzzo e Molise. Da venerdì 27 l'arrivo di aria fredda, complice l'irruzione di aria ghiacciata dall'artico, determineranno un calo sensibile delle temperature da Nord a Sud.