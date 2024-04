Meteo prossimi giorni: le previsioni per la seconda parte della settimana (dal 17 al 20 aprile)

Fronte freddo in transito in Italia alle prese con il passaggio di varie perturbazioni che hanno riportato un clima instabile e variabile in buona parte del paese. Piogge, forte vento e temperature in calo lungo tutto lo stivale in una settimana dallo stampo quasi invernale. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, freddo e temperature sotto la media

Il passaggio della perturbazione numero 3 di aprile, che ha valicato le Alpi, riporta piogge e rovesci in buona parte delle regioni del Nord-Est e successivamente anche in quelle del Sud. La perturbazione è stata accompagnata anche un fronte freddo e da forti raffiche di vento che si sono fatte sentire da Nord a Sud determinando un brusco calo delle temperature.

Anche per i prossimi giorni, stando alle previsioni meteo, l'Italia è immersa in una circolazione ciclonica caratterizzate da masse d’aria di origine artica che determineranno un calo delle temperature con valori al di sotto delle medie stagionali. La situazione peggiorerà con l'arrivo della perturbazione n.5 di aprile in arrivo dal Nord Europa che favorirà da giovedì 18 aprile la formazione di un vortice di bassa pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Bel tempo con sole nella giornata di mercoledì 17 aprile al Nord-Ovest e Isole, mentre nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge e rovesci nelle zone interne del Centro e su Campania, Lucania, Puglia e Calabria tirrenica. Torna anche la neve sulle Alpi Orientali oltre 1200-1500 metri, mentre temperature in calo quasi ovunque.

Nella giornata di giovedì 18 aprile previste schiarite in Sardegna, Sicilia, basso Ionio e nelle prime ore del mattino anche nei settori occidentali del Centro. Nel resto del paese ancora clima instabile e variabile con il rischio di piogge e temporali tra Romagna e nord delle Marche, piogge isolate su basso Tirreno, medio Adriatico, Emilia e pianura lombarda. Ancora forti venti occidentali o di Maestrale al Sud e Isole che causeranno un notevole calo delle temperature da Nord a Sud.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? La circolazione atmosferica lascia spazio all'arrivo di masse d’aria di origine artica decisamente più fredde in buona parte del paese. La tendenza di metà settimana, ma anche per la prossima sono all'insegna di una marcata anomalia termica negativa con le temperature che caleranno di anche 6-8° rispetto alla media stagionale. Il clima è di stampo invernale in buona parte del paese e in diverse regioni d'Italia si muoveranno alcuni impulsi freddi instabili.

Da giovedì 18 aprile il passaggio della perturbazione n.5 del mese riporta freddo e piogge al Centro-Nord, mentre da venerdì 19 aprile clima instabile e variabile sulle regioni del medio Adriatico e del Sud dove sono previste piogge, anche intense. Non solo, torna la neve in Appennino, ma anche in Abruzzo e Calabria fin verso 1000-1200 metri, oltre i 1500 metri circa sulla Sicilia nord-orientale.

Nel weekend clima ancora instabile con l'arrivo della perturbazione n.6 di aprile che andrà ad interessare le regioni del Centro-Sud dove sono attese precipitazioni, localmente intense, ma anche nevicate lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale sopra i 1000-1500 metri. La seconda parte della settimana sarà non solo fredda, ma anche ventosa con la presenza di forti venti di Fohn al Nordovest e raffiche che sulle regioni centro-meridionali potranno anche superare i 70-80 Km/h.