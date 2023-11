Meteo Italia, che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni di metà novembre 2023

L'Italia è alle prese con un clima stabile con giornate asciutte e miti almeno fino a giovedì 16 novembre. Da venerdì 17 novembre cambia tutto con il ritorno delle piogge e del maltempo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, clima stabile in Italia:

Si preannuncia una settimana climaticamente stabile da Nord a Sud in Italia. Nemmeno il passaggio di un debole sistema nuvoloso in arrivo dalle Alpi andrà a stravolgere una condizione climatica stabile con giornate miti e bel tempo. Attenzione però si tratta di una fase passeggera, visto che tra la fine di giovedì e venerdì 17 è previsto l’arrivo di una più intensa perturbazione atlantica, la numero 9 del mese, che segnerà un peggioramento del tempo con il ritorno di piogge e maltempo sulle Alpi e nelle regioni del Centro-Sud. Questa ondata di maltempo sarà accompagnata anche da una massa d'aria fredda che determinerà un sensibile calo termico con le temperature che toccheranno valori bassi anche al Sud e in Sicilia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 15 novembre 2023: cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e Isole. Al Centro-Sud rapidi annuvolamenti con il rischio di piogge deboli sul settore Appenninico centrale e sul basso versante tirrenico. Nel pomeriggio schiarite nelle regioni del Centro, mentre al Sud ancora nuvole. Le temperature in rialzo con valori ben oltre la norma: previsti 22-23° al Centro-Sud con picchi di anche 25° in Sicilia. Anche per giovedì 16 novembre è previsto un clima stabile in buona parte del paese con banchi di nebbia nelle prime ore del mattino nella Val Padana orientale e nelle valli del Centro. Con il passare delle ore previsto un peggioramento per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione. In calo le temperature.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: da venerdì tornano le piogge. Ecco dove

Tra la notte di giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2023 è previsto un peggioramento del clima complice l'arrivo di una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Il Nord sembrerebbe essere tagliato fuori, anche se il passaggio di questa perturbazione sarà rapido e veloce. Piogge e rovesci in buona parte del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi che interesseranno le regioni tirreniche, ma anche le meridionali come Campania e Calabria. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire con qualche rapido rovescio anche nel settore dell’Alto Adriatico, tra Friuli Venezia Giulia e Romagna.

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato anche da venti e una massa d'aria fredda che determinerà un brusco calo delle temperature con le massime che, entro sabato 18 novembre, toccheranno i 4-8°. Da domenica 19 novembre cambio ancora tutto complice il rinforzo dell'alta pressione e il ritorno di un clima mite già da lunedì 20 novembre.