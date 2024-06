Meteo prossimi giorni: le previsioni dettagliate

Dopo un weekend di stampo prettamente estivo complice la rimonta dell'Anticiclone Nord-Africano che ha riportato in Italia bel tempo con sole, caldo e temperature bollenti, cosa ci aspetta la prossima settimana? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni di giugno!

Meteo Italia, le previsioni della prossima settimana di giugno

Se il weekend dell'8 e 9 giugno 2024 è stato all'insegna del caldo, complice l'alta pressione e l'arrivo dell'Anticiclone Nord-Africano con temperature record da Nord a Sud, l'inizio della prossima settimana vede un paese climaticamente spaccato in due. Nelle regioni del Nord, infatti, da domenica 9 giugno è previsto un indebolimento dell'anticiclone per l'arrivo di un nuovo sistema perturbato che riporterà piogge e maltempo in divese regioni settentrionali. Non si esclude anche il rischio di fenomeni temporaleschi intensi.

Al Sud, invece, persiste un clima di stampo estivo. L'anticiclone si conferma ancora l'indiscusso protagonista portando così al Sud la prima vera ondata dell'estate 2024. Sole, caldo e temperature in aumento con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 40° nelle regioni del Sud e picchi di 45° in Sicilia e zone interne. Al Nord piogge e rovesci almeno fino a giovedì 13 giugno con le temperature che subiranno un drastico calo scendendo al di sotto dei valori del periodo.

Meteo, che tempo farà da lunedì 10 giugno in Italia?

Da lunedì 10 giugno maltempo con piogge e rovesci nelle regioni del Nord Italia per il passaggio di un flusso perturbato associato ad una vasta saccatura in arrivo dal Nord Europa. Nel regioni del Sud assisteremo alla prima vera ondata di caldo dell’estate. Un paese diviso climaticamente in due con le regioni del Nord che, almeno fino a giovedì 13 giugno, dovranno fare i conti con un clima instabile caratterizzato da piogge e rovesci, anche intensi. In calo anche le temperature che scenderanno a valori al di sotto della media del periodo.

Al Centro-Sud, invece, clima di stampo estivo ma senza eccessi. Sole e bel tempo, ma non si escludono nuvole passeggere che in alcune regioni potrebbero dar luogo a brevi ed isolati fenomeni temporaleschi.