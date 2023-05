Meteo prossimi giorni: le previsioni fino al weekend

Il terzo fine settimana di maggio si preannuncia all'insegna di un miglioramento climatico in Italia. Dopo giorni allerte meteo e maltempo che ha piegato in due regioni come le Marche e l'Emilia Romagna travolte da un'alluvione, i prossimi giorni delineano una attenuazione dei fenomeni anche se resta alto il rischio idrogeologico. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

L'allerta meteo è ancora alta in Italia e in particolare in Emilia Romagna piegata in due da una violenta alluvione. Nella giornata di oggi, giovedì 18 maggio, il vortice di bassa pressione ha cominciato a perdere forza favorendo un miglioramento del clima anche se non si escludono episodi di rovesci e temporali al Centro-Sud. Anzi nelle prossime ore una fase depressionaria in arrivo dalla Francia e Spagna si dirigerà verso il nostro paese e interessando tutte le regioni da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 18 maggio 2023: cielo perlopiù nuvoloso con possibili schiarite nel Triveneto ed estremo Sud. Piogge e temporali in buona parte del paese: dalla bassa Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Non solo, rovesci anche sulle Alpi. In aumento le temperature e venti in attenuazione. Nella giornata di venerdì 19 maggio: ampie schiarite al Sud con qualche possibile rovescio solo in Sicilia e Calabria. Nel resto del paese cielo nuvoloso con piogge solo nelle zone di Nord-Ovest, Sardegna e regioni centrali. Temperature stabili o in aumento.

Meteo, la tendenza per il fine settimana: sabato 20 e domenica 21 maggio

Come sarà il tempo nel weekend? L'alta pressione ancora lontana dal nostro paese con un weekend, quello di sabato 21 e domenica 22 maggio, all'insegna di una instabilità climatica complice un’attiva circolazione depressionaria che porterà piogge e temporali da Nord a Sud. Sabato 20 maggio cielo nuvoloso e coperto quasi ovunque con rovesci e temporali in tutte le regioni. Piogge abbondanti sono previste tra Cuneese e Torinese, in Abruzzo, nel basso Lazio e nelle regioni meridionali tra cui Sicilia e sud della Calabria. In calo le temperature al Sud e in leggero rialzo al Nord.

Domenica 21 maggio, invece, le previsioni delineano un tempo perlopiù asciutto e soleggiato in buona parte del paese. Piogge e rovesci potrebbero registrarsi in Sicilia, Sardegna, Calabria e nel settore tirrenico. Anche al Nord possibile temporali sono previsti sul Piemonte e a ridosso dell’Appennino. Le temperature in aumento al Centro-Nord. Per la prossima settimana, complice l'indebolimento della circolazione depressionaria, l'Italia dovrà ancora fare i conti con piogge e rovesci nelle zone interne e montuose del Centro-Sud e delle Isole.