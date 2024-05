Meteo prossimi giorni: altre perturbazioni in arrivo sull’Italia, soprattutto al Nord

Gli ultimi giorni di maggio proseguono all'insegna di un clima instabile e variabile caratterizzato dal passaggio di nuove perturbazioni che si faranno sentire principalmente nelle regioni del Nord. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ancora maltempo al Nord: nuovi sistemi perturbati in arrivo

La settimana appena iniziata si preannuncia caratterizzata da una fase climatica instabile e variabile complice il passaggio di nuove perturbazioni che si faranno sentire dapprima nelle regioni del Nord e successivamente, seppur in modo marginale, nelle regione del Centro-Sud. Ancora assente una struttura anticiclonica capace di assicurare condizioni più stabili e durature in Italia che dovrà fare i conti ancora con una fase di maltempo e con il passaggio di una serie di sistemi perturbati.

La perturbazione n.12, infatti, ha raggiunto le regioni di Nord-Est ed Emilia Romagna già da ieri, mentre nella giornata di oggi, 28 maggio, interessa anche il Centro-Sud. Tra mercoledì notte e giovedì 30 maggio è previsto il passaggio di una seconda perturbazione, la numero 13, mentre la numero 14 è prevista tra giovedì sera e venerdì 31 maggio.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 28 maggio: migliora il tempo al Nord-Ovest con una alternanza di sole e nuvole, anche se non si esclude la possibilità di qualche temporale lungo le Prealpi lombarde e nel sudest della regione. Bel tempo con sole al Centro-Sud e Isole, mentre nuvole a Nord-Est ed Emilia Romagna. Le temperature massime in aumento al Nord-Ovest, mentre subiscono un calo nelle zone di Nord-Est.

Nella giornata di mercoledì 29 maggio bel tempo con sole al Sud, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale. Nelle prime ore del mattino piogge e brevi temporali lungo il medio e basso Adriatico. Stabili le temperature con i valori massimi compresi tra 22 e 28 gradi.

Meteo, che tempo farà gli ultimi giorni di maggio?

La seconda parte della settimana di maggio le perturbazioni atlantiche interesseranno ancora le regioni del Nord Italia con un clima instabile e variabile responsabile anche di un calo delle temperature. Da giovedì 30 maggio tempo in peggioramento in Lombardia e settori di Nord-Est colpiti da forti temporali e rovesci diffusi. Clima instabile anche a ridosso delle Alpi e delle Prealpi, ma anche nelle zone appenniniche del Centro, nelle zone interne della Toscana e localmente in Puglia. In calo le temperature massime al Nord-Est.

Nella giornata di venerdì 31 maggio una massa d'aria fresca e instabile è prevista nelle regioni del Nord Italia accompagnata anche da piogge e temporali che saranno molto intensi ed abbondanti in Piemonte. Rischio piogge e temporali anche in Toscana, mentre nel resto del paese clima stabile. In calo le temperature nelle regioni del Nord.

Ancora incerte le previsioni per il weekend del 1-2 giugno: probabilmente diversi settori del Nord saranno interessati da ondata di maltempo con temperature al di sotto della norma, ma è ancora tutto da capire. Per ulteriori dettagli e approfondimenti vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.