Meteo, settimana al via con piogge e temporali: le zone a rischio lunedì 12 maggio

L’assenza dell’alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia favorisce condizioni di instabilità anche nei primi giorni della settimana, con rovesci e temporali soprattutto pomeridiani e serali su quasi tutte le nostre regioni, specialmente al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Per mercoledì invece si profila una pausa in quasi tutta la Penisola, con l‘instabilità in decisa attenuazione, prevista anche giovedì al Nord.

Nel frattempo proprio nella giornata di mercoledì si conferma l’arrivo sulle nostre isole maggiori di un’intensa perturbazione proveniente dall’Algeria, che giovedì investirà le Isole e le regioni meridionali con fenomeni intensi, venerdì anche parte del Centro, determinando una fase di maltempo con temporali, locali nubifragi, venti molto forti e possibili criticità.

Le previsioni meteo per lunedì 12 maggio

Al mattino molte nuvole al Nord-Ovest, all’estremo Sud e nelle Isole, con qualche pioggia in Piemonte e rovesci anche temporaleschi in Sardegna; da poco a parzialmente nuvoloso nel resto dell’Italia.

Nel pomeriggio l’instabilità darà luogo allo sviluppo di rovesci e temporali possibili in quasi tutto il Nord e al Centro, risparmiando le coste liguri, tirreniche e adriatiche. Temporali anche nelle zone interne e ioniche del Sud, in Sicilia e Sardegna orientale. In serata proseguono i temporali al Nord, con rischio di episodi di forte intensità tra est Lombardia, Veneto ed Emilia.

Temperature minime in lieve aumento, massime in leggera diminuzione al Nord. Possibili forti raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per martedì 13 maggio

Nella notte e al primo mattino piogge e rovesci insistono al Nord, soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna; nuvole a inizio giornata anche al Centro-Sud, tranne Lazio, Puglia e Isole; qualche pioggia su Marche, Abruzzo e Calabria.

Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Piemonte, Appennini, Puglia, zone interne del Centro-Sud e delle Isole. La sera i rovesci continuano al Nord-Ovest.

Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord. Venti in generale deboli, ma con possibili raffiche nei temporali.