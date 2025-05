Meteo: ciclone mediterraneo a metà settimana! Rischio di forte maltempo: ecco dove

Verso metà settimana probabile fase di maltempo per le estreme regioni meridionali italiane, causata dalla formazione di un ciclone mediterraneo con centro nei pressi della Tunisia. Quest'ultimo potrebbe generare fenomeni di forte intensità, con rischio nubifragi e possibili criticità. Venerdì 16 invece le regioni settentrionali saranno interessate marginalmente da una massa d’aria fresca diretta sull’Europa orientale.

Da giovedì 15 maggio fase di maltempo all'estremo Sud con rischio di fenomeni intensi: la tendenza meteo

Nel dettaglio, giovedì 15 avremo rovesci e temporali diffusi sulla Sicilia e nel sud della Calabria; possibili piogge nel sud della Sardegna. Nel corso del giorno peggiora anche sul resto del Sud, ma con piogge generalmente deboli. Venti intensi di Scirocco in Sicilia e sul mare Ionio; venti intensi da nordest nel canale di Sardegna. Al Nord tempo inizialmente soleggiato, poi dal pomeriggio crescerà il rischio di rovesci sulla pianura veneta e la sera anche sulla pianura lombarda.

Nella notte tra giovedì e venerdì e fino al mattino al Nord i venti orientali spingeranno le precipitazioni verso il Piemonte occidentale. Per gran parte del giorno il tempo resterà probabilmente perturbato al Sud e sulla Sicilia. A causa delle correnti fresche e umide nordorientali le piogge potrebbero interessare le regioni centrali adriatiche, con qualche goccia anche sul Lazio meridionale. Giornata ventosa sulle regioni centrali; la sera venti in rinforzo anche al Sud e in Sicilia.