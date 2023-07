Meteo prossimi giorni: passato il maltempo torna il grande caldo, le previsioni

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Passato il maltempo degli ultimi giorni e l'instabilità che ha portato temporali anche violenti su diverse regioni, soprattutto al Centro - Sud, l'arrivo dell'Anticiclone Nord-Africano inizierà a far sentire i suoi influssi e a far alzare la colonnina di mercurio. Ci attende un fine settimana rovente.

Previsioni meteo: l'atteso ritorno dell'Anticiclone e del caldo rovente

Chi ama il caldo e l'estate sarà felice. Il maltempo lascerà spazio all'Anticiclone Nord-Africano che porterà temperature roventi su tutta Italia. Già da mercoledì 5 luglio infatti al Centro-Sud si consolida la presenza dell’Anticiclone Nord-Africano, che oltre a garantire tempo soleggiato e stabile, riesce anche a far salire le temperature, dando inizio a un’ondata di caldo intenso, specie nelle Isole Maggiori. Qui le temperature torneranno a superare i 35 gradi con possibili picchi, nel fine settimana, anche di 40 gradi.

Cosa dobbiamo aspettarci? Ebbene, al Nord fino a giovedì la situazione rimarrà piuttosto instabile, con improvvisi temporali e caldo contenuto. Da venerdì il rinforzo dell’alta pressione africana porterà anche al Settentrione un tempo più stabile e un deciso aumento del caldo e dell’afa.

Tutti i dettagli: ecco che tempo farà

La giornata di mercoledì 5 luglio, trascorre tra sole e nuvole al Nord, dove nel pomeriggio si possono formare, però, un po’ di rovesci e temporali soprattutto su:

Alpi

Veneto

Friuli

un parziale coinvolgimento dell’Emilia Settentrionale.

Al Centro-Sud e sulle Isole tempo in gran parte soleggiato e possibilità di brevi e isolati piovaschi in Appennino.

Giovedì 6 luglio le previsioni meteo cu preannunciano la prevalenza di condizioni meteo variabili, in particolare nella seconda parte della giornata, con lo sviluppo di rovesci o temporali sulle zone alpine centro-occidentali. Entro sera fenomeni in estensione anche verso diversi settori della Pianura padana, specie al Nord-Ovest e in Emilia. Al Centro-Sud e sulle Isole maggiori giornata soleggiata con temperature in rialzo e valori massimi vicini ai 35 gradi.

Venerdì 7 luglio si attende una certa instabilità, con fenomeni che dovrebbero essere limitati alle zone alpine e pedemontane del Nord-Est e, localmente, qualche temporale potrà svilupparsi anche sul settore appenninico del medio Adriatico. Sole sul resto dell'Italia con temperature pronte a crescere ancora al Sud e nelle Isole maggiori.

Il fine settimana? Arriverà un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano con le regioni tirreniche che potranno registrare punte superiori ai 35 gradi e le zone più roventi saranno le Isole maggiori che, specie nelle zone interne, potranno raggiungere la soglia dei 40 gradi.