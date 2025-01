Meteo prossimi giorni: nuova perturbazione in arrivo

Piogge e temporali in arrivo in Italia nell'ultimo weekend di gennaio 2025. Le previsioni meteo delineano il passaggio della perturbazione n.7 del mese che interesserà principalmente le regioni del Centro-Nord alle prese con una nuova ondata di maltempo. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Cronaca Meteo, piogge e temporali con temperature sopra le media

La perturbazione n.7 di gennaio sta per colpire l'Italia riportando il maltempo in buona parte del Paese. Le regioni del Centro-Nord saranno tra le più colpite dal passaggio della tempesta trascinata da correnti atlantiche che daranno vita a fenomeni temporaleschi, anche intensi.

Nella giornata di venerdì 24 gennaio è prevista una tregua con un clima stabile e nebbioso, ma da sabato 25 gennaio il rinforzo delle correnti umide meridionali sui mari di ponente determinerà l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 8 del mese, che darà origine ai primi effetti nelle zone di Nord-Ovest interessando le regioni del Nord e la Toscana nella giornata di domenica 26 gennaio. Non solo piogge, visto che torna la neve anche se solo sulle Alpi a quote di media ed alta montagna

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 23 gennaio: alternanza tra nuvole e schiarite su Lazio, Abruzzo, Molise, Sud, Sicilia e Sardegna. Nuvoloso nel resto d'Italia con il rischio di piogge su Ponente ligure, Alpi orientali, ma anche fra il Levante ligure e la Toscana nord-occidentale. La neve torna ad imbiancare le Alpi oltre i 1200-1500 metri. In aumento le temperature massime con valori sopra la media e picchi di anche 20° al Sud e Isole.

Da venerdì 24 gennaio è previsto un miglioramento generale del tempo, anche se non si escludono nuvole sulle regioni centro-meridionali, in Liguria e nell’alto Adriatico. Nebbia nelle prime ore del mattino in Pianura Padana e valli del Centro. In calo le temperature minime al Nord anche se i valori non scenderanno mai sotto lo zero.

Che tempo farà in vista del weekend del 25 e 26 gennaio?

Le previsioni meteo delineano per la giornata di sabato 25 gennaio un promontorio di alta pressione sulle regioni centro-meridionali dove si registra un clima stabile e soleggiato con temperature ben superiori alla media del periodo. Al Nord nebbie e foschia nelle prime ore del mattino con cielo nuvoloso.

Nel corso della giornate le nuvole raggiungeranno anche la Liguria e gran parte della valle padana fino al Nord-Est. Non si escludono piogge, seppur deboli, nella Liguria centrale, l’ovest della Lombardia e Piemonte orientale. Le temperature si confermano superiori alla norma con anomalie termiche al Centro-Sud e Isole.

Da domenica 26 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà il maltempo in Piemonte e Liguria. Non solo, le piogge interesseranno anche la Toscana, Lombardia, le zone di Nord-Est e Lazio. Al Sud e regioni del Centro bel tempo con clima stabile. Nevicate sulle Alpi a quote medio-alte, superiori ai 1.000-1.500 metri.

La tendenza meteo per la fine del mese di gennaio non delinea grandi cambiamenti: il clima sarà segnato dalla presenza di correnti umide e temperate da Sud-Ovest con piogge e maltempo nelle regioni del Centro-Nord.

In questo contesto non si prevedono irruzioni di aria fredda, anzi le temperature si confermeranno al di sopra della media stagionale. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.