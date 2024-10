Meteo prossimi giorni: in arrivo altra ondata di maltempo

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con l'arrivo di due nuove perturbazioni in arrivo. Il maltempo si preannuncia l'indiscusso protagonista del weekend con piogge e rovesci abbondanti ed insistenti. Ecco le previsioni meteo.

Maltempo in Italia da Nord a Sud: arrivano due perturbazioni

In arrivo due forti perturbazioni in Italia da oggi, mercoledì 23 ottobre 2024. Il primo sistema perturbato sta già interessando molte regioni italiane, ma la situazione andrà a peggiorare da giovedì 24 ottobre con una nuova intensa ondata di maltempo con piogge e temporali intensi. Da venerdì 25 ottobre è previsto l'arrivo della seconda perturbazione che interesserà tutto il Paese.

Maltempo lungo tutto lo stivale con piogge e rovesci, anche abbondanti, fino all'inizio di domenica con particolare attenzione a Nord Ovest, Toscana e Sardegna. Nonostante le piogge e il maltempo, le temperature resteranno insolitamente miti per la stagione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 24 ottobre: nuvole in buona parte d'Italia con schiarite solo al Sud e in Sicilia. Nubi più compatte con piogge nelle regioni del Nord, ma anche in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Appennino abruzzese e Sardegna. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di nubifragi e grandinate. Stabili le temperature con valori intorno ai 17-23° e picchi di anche 24-26° al Sud.

Nella giornata di venerdì 25 ottobre una forte ed intensa ondata di maltempo con piogge e temporali in Liguria, Toscana e Sardegna. Non solo, rovesci e temporali anche nelle aree interne del Centro, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Paese tempo stabile con schiarite sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. In aumento le temperature massime in Sardegna, stabili nel resto del paese.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

Il weekend di sabato 26 e domenica 27 ottobre sarà condizionato dalla presenza di un vortice di bassa pressione associato al passaggio della nona perturbazione del mese. Piogge e temporali nelle regioni di Nord Ovest con il rischio di forti rovesci o temporali in Liguria e fenomeni localmente moderati sul Piemonte. Non solo, l'ondata di maltempo interesserà anche le zone di Nord Est, l’Emilia, il nord ovest della Toscana e la Sardegna.

La presenza del vortice di bassa pressione intensificherà venti di Scirocco con temperature miti e valori intorno ai 18° e picchi di anche 25° al Sud e Isole. Nella giornata di domenica 26 ottobre il vortice di bassa pressione comincerà ad allontanarsi dall'Italia con un primo miglioramento e clima soleggiato nelle prime ore del mattino. Temperature ancora al di sopra della media, in lieve aumento al Nord Est e all’estremo Sud.

Nell'inizio della prossima settimana la depressione sarà diretta verso la Spagna e il Marocco con il rinforzo dell'alta pressione in Italia con condizioni climatiche stabili e miti. Naturalmente si tratta solo di una tendenza, per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.