Meteo prossimi giorni: ancora maltempo sull'Italia, ecco dove

La settimana prende il via con una forte ondata di maltempo in Italia. Piogge e rovesci lungo tutto lo stivale complice l'arrivo di una serie di veloci perturbazioni dirette verso il nostro Paese. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, piogge e maltempo in Italia: torna anche la neve

Maltempo in Italia da Nord a Sud complice l'arrivo di una doppia perturbazione accompagnata da piogge intense. Non solo, è previsto anche il ritorno della neve sul settore alpino, mentre venti di burrasca intorno ai 60/80 km/h si faranno sentire nelle zone meridionali e occidentali. Attenzione, non si esclude il rischio di criticità in diverse regioni per la presenza di piogge insistenti e violente.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 10 marzo: nelle prime ore del mattino breve pausa dalle piogge al Nord-Ovest, mentre fenomeni temporaleschi anche intensi sono previsti su alta Lombardia e Nord-Est. La neve torna a imbiancare le zone alpine intorno ai 1400 metri. Piogge e temporali nelle regioni del Centro, nuvole al Sud, Sicilia e Sardegna. In serata il clima peggiora dapprima in Liguria e successivamente in Piemonte, Lombardia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

Maggiore attenzione è rivolta verso le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria. Nella giornata di martedì 11 marzo ancora maltempo nelle zone di Nord-Ovest con precipitazioni più diffuse e in estensione verso est tra pomeriggio e sera. La quota neve torna ancora sulle Alpi tra 1400 e 1600 metri, mentre tempo instabile al Centro-Sud con alternanza di nuvole e schiarite. In calo ovunque le temperature.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? Si preannuncia una settimana bagnata in tutto il Paese per l’insistenza di un flusso atlantico con correnti occidentali che porteranno altre veloci perturbazioni verso il Mediterraneo e l’Italia. Clima instabile e variabile con il rischio di fenomeni temporaleschi anche intensi con un lieve calo delle temperature a inizio settimana.

Mercoledì 12 marzo c'è una tendenza a un esaurimento delle precipitazioni al Nord-Ovest, mentre il maltempo interesserà le zone di Nordest dove torna anche le neve a 1400-1600 m sui settori alpini. Non si escludono episodi di instabilità anche al Sud.

Giovedì 13 marzo è previsto l'arrivo di un altro sistema perturbato diretto dapprima verso la Sardegna e le zone di Nord-Ovest e successivamente verso il Centro-Sud. Piogge e temporali quasi ovunque con la neve che torna ad imbiancare sempre le Alpi intorno ai 1400-1600 metri. In calo le temperature nei valori minimi. La tendenza in vista del weekend di venerdì 14 e sabato 15 marzo delinea il passaggio di altri due passaggi perturbati che colpiranno principalmente le regioni del Centro-Nord. Come sempre per conferme e dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.