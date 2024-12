Meteo, prossimi giorni: maltempo sull'Italia tra giovedì e venerdì

Clima stabile e soleggiato da Nord a Sud in Italia, ma da mercoledì arrivano i primi segnali di indebolimento dell'anticiclone complice l'arrivo di una nuova perturbazione con maltempo e piogge. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, sole e bel tempo in Italia con l'anticiclone

L'anticiclone è l'indiscusso protagonista degli ultimi giorni in Italia con sole e bel tempo lungo tutto lo stivale. Clima stabile e sereno grazie alla presenza di una massa d'aria mite associata all’anticiclone che fa sentire i suoi massimi effetti anche sulle Alpi con lo zero termico intorno 3000 metri di quota.

Tutto è destinato a cambiare nei prossimi giorni, in particolare da giovedì 19 dicembre quando è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che riporterà il maltempo dapprima al Nord e poi nelle regioni del Centro-Sud con piogge e temporali anche intensi. Non solo, sono previsti anche forti raffiche di vento e il ripristino di condizioni climatiche di stampo invernale con un brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 17 dicembre 2024: clima stabile in tutta Italia, anche se nelle prime ore del mattino sono previste nebbie fitte sulla Val Padana centro-orientale e sull’alto Adriatico. Nubi in progressivo aumento anche tra Liguria e Toscana, Nord-Ovest della Sardegna e in serata in tra Piemonte e Lombardia. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud con valori ben superiori alla norma.

Anche la giornata di mercoledì 18 dicembre è nel segno della stabilità con clima sereno e sole, anche se non si escludono annuvolamenti al Centro-Nord, in Sardegna e sul basso Tirreno. In particolare nella zona tra Levante ligure e alta Toscana non si escludono deboli piogge o pioviggini. In crescita anche le temperature minime al Nord e in Toscana generalmente sopra lo zero alle basse quote.

Maltempo in Italia nei prossimi giorni: ecco da quando

Che tempo farà nei prossimi giorni? A metà settimana cambia tutto complice il passaggio di una nuova perturbazione atlantica che da giovedì 19 dicembre riporterà piogge e maltempo dapprima nelle regioni del Nord e poi al Centro-Sud. Il maltempo interesserà dapprima la zona di Levante ligure ed alta Toscana e successivamente anche in Lombardia, pianura veneta e Campania. In serata attese anche nevicate sui settori alpini occidentali di confine.

La parte più attiva della perturbazione toccherà l’Italia nella giornata di venerdì 20 dicembre innescando lo sviluppo di un profondo vortice ciclonico con piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Torna la neve in montagna anche sotto i 1.000 metri sull’Appennino emiliano e sulle Alpi centro-orientali. Piogge e temporali su Nord-Est, Emilia e Lombardia orientale, ma anche in Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna e settori meridionali tirrenici.

In calo anche le temperature complice la presenza di una massa d'aria fredda di stampo invernale. Nella giornata di sabato 22 dicembre la perturbazione raggiungerà anche le regioni del Sud per poi allontanarsi dall'Italia diretta verso la Grecia.