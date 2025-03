Meteo, prossimi giorni ancora maltempo in Italia?

Italia climaticamente divisa in due nel secondo weekend di primavera: piogge e temporali in buona parte delle regioni del Sud, mentre tempo stabile e soleggiato al Nord. Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

Meteo, primavera a metà in Italia: piogge al Sud e sole al Nord

Il passaggio della perturbazione n.13 di marzo continua a farsi sentire nelle regioni del Sud Italia colpite da una anomala ondata di maltempo con piogge e fenomeni temporaleschi anche intensi destinati a perdurare per tutto il fine settimana con possibili situazioni di criticità. Al Nord, invece, bel tempo stabile con sole e temperature di stampo primaverile complice la protezione dell’alta pressione in temporanea espansione verso la regione alpina. Ancora incerta l’evoluzione della prossima settimana che segna l’ingresso nel mese di aprile con un clima ancora variabile ed incerto. Nel weekend tra sabato 29 e domenica 30 marzo, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, la n.14 del mese che porterà nuove piogge e rovesci.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 26 marzo 2025: piogge e temporali al Sud, Sicilia e regioni centrali adriatiche, ma non si escludono episodi di fenomeni temporaleschi anche in Sardegna. Nuvole nel resto del Paese anche la situazione è destinata a peggiorare con il passare delle ore con temporali in buona parte del Centro-Sud, ma anche Emilia Romagna, Appennino settentrionale, Prealpi lombarde, Veneto e Friuli. In serata il maltempo interesserà principalmente le regioni del Sud con importanti quantitativi di pioggia. In calo le temperature massime al Sud e Sicilia, mentre valori in aumento al Nord. Nella giornata di giovedì 27 marzo bel tempo soleggiato nelle regioni del Nord con possibili annuvolamenti in Liguria ed Emilia Romagna. Schiarite in Toscana, Sardegna e Sicilia, mentre nelle restanti regioni persiste un clima instabile e variabile caratterizzato da nuvole e temporali. Torna anche la neve sull’Appennino centrale oltre i 1400/1500 metri. Le temperature in aumento nelle regioni del Nord con picchi anomali di 21/22°, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia: che tempo farà?

L’ultima settimana di marzo è nel segno di un clima instabile e variabile complice l’assenza di un campo di altra pressione. Sono previste, infatti, fasi perturbate in diverse regioni che dovranno fare i conti con ondate anomale di maltempo; in particolare le regioni del Centro-Sud saranno attraversate da una serie di perturbazioni con rovesci e fenomeni temporaleschi intensi con possibili criticità. Nuvole sul medio Adriatico, nelle regioni meridionali, Isole comprese, mentre al Nord persiste un clima stabile e soleggiato tipicamente primaverile con temperature superiori alla norma. In calo, invece, i valori sul medio-basso Adriatico. Anche nella giornata di sabato 29 marzo 2025 sono previste piogge in buona parte delle regioni del Sud, in particolare Puglia e Sicilia.

Che tempo farà la prossima settimana? Il clima sarà ancora instabile e variabile per il passaggio di una nuova perturbazione. Domenica 30 marzo 2025 maltempo in attenuazione nelle regioni meridionali, ma solo temporaneamente visto che la settimana si apre con un nuovo sistema perturbato destinato a colpire buona parte delle regioni del Sud. Come sempre per conferme e/o smentite vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.