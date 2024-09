Meteo prossimi giorni: nuova fase di maltempo sull'Italia, temperature in discesa

Dopo il primo weekend di settembre di stampo estivo con temperature calde, bel tempo e sole, le previsioni meteo della prossima settimana delineano un cambiamento di rotta complice l'arrivo di una nuova violenta ed intensa perturbazione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, weekend con il rinforzo del promontorio anticiclonico: sole e caldo

Torna il sole e il bel tempo da Nord a Sud in Italia grazie al rinforzo del promontorio anticiclonico nordafricano. In risalita le temperature, in particolare nelle regione piegate dal maltempo degli ultimi giorni. Attenzione: si tratta di una tregua temporanea, visto che da domenica 8 settembre è previsto l'arrivo della perturbazione n.3 del mese che riporterà il maltempo dapprima nelle regioni del Nord e poi al Sud. Il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità a causa dell’abbondanza delle precipitazioni e per i violenti temporali associati a forti raffiche di vento è molto elevato e non mancheranno le allerte meteo della Protezione Civile, anche se ad inizio settimana la perturbazione scivolerà via verso i Balcani favorendo il ritorno di condizioni climatiche stabili. Da martedì, infatti, schiarite lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 8 settembre ancora bel tempo con sole al Sud e in Sicilia, mentre al Nord è previsto un peggioramento con piogge e temporali che interesseranno dapprima le zone di Nord-Ovest e Toscana per poi toccare anche Nord-Est, Umbria, Marche e Sardegna. Non si escludono fenomeni intensi con rischio di locali nubifragi o forti temporali. Le temperature massime in calo al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna, mentre al Sud ancora valori intorno ai 30° con picchi fino a 35-36 gradi al Sud e in Sicilia.

Meteo, le previsioni della prossima settimana: torna il maltempo

Dopo un weekend climaticamente stabile, da lunedì 9 settembre si faranno sentire gli effetti della perturbazione n.3 del mese diretta verso le regioni del Sud dove sono previsti forte ed intensi fenomeni temporaleschi con il rischio di grandinate e nubifragi accompagnati da forti raffiche di vento. Non si escludono criticità che, nella seconda parte del giorno, interesseranno anche la Puglia e nel settore tirrenico. Piogge e temporali sparsi anche sul Triveneto e in buona parte del Centro Italia. Un primo miglioramento è previsto nella notte da Nord-Ovest e nel settore intorno al Ligure con un leggero rialzo anche delle temperature, anche se la prossima settimana i valori tenderanno ad essere stabili o al di sotto della media stagionale.

Martedì 10 settembre non si escludono altri episodi di instabilità all’estremo Nord-Est e sull’Adriatico, mentre bel tempo con sole al Sud e nelle Isole complice un Maestrale da moderato a forte. Stabili le temperature con le massime che, al Sud e Isole, saranno comprese intorno ai 23° con possibili picchi di 30-31°. Mercoledì 11 settembre la tendenza delinea un tempo instabile al Nord che nel settore peninsulare, specie nelle zone interne e appenniniche. Per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo come sempre a seguirci!