Meteo prossimi giorni: ancora maltempo al Nord, Italia divisa in due

Un'Italia climaticamente divisa in due: al Nord ancora piogge e maltempo, mentre nelle regioni del Sud prosegue l'ondata di caldo con picchi di temperature intorno ai 35-36°. Le previsioni meteo.

Meteo Italia: piogge al Nord, caldo e sole al Sud

L'inizio della seconda settimana di giugno vede il nostro paese diviso in due: le regioni del Nord sono ancora colpite da perturbazioni con piogge e rovesci, mentre al Sud prosegue il clima caldo e afoso con temperature in aumento. Le regioni settentrionali sono nel pieno della perturbazione n. 4 di giugno che da domenica 9 sta facendo sentire i suoi effetti in tutte le regioni con fenomeni temporaleschi intensi, nubifragi e grandinate. Al Sud, invece, prosegue l'ondata di caldo con il primo vero assaggio d'estate con un clima caldo, afoso e temperature bollenti. Quanto durerà?

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 10 giugno: bel tempo con sole sulle regioni del medio Adriatico, Sud, Sicilia e anche Sardegna. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel resto del Paese, con il rischio di nuovi temporali tra alta Toscana e nord dell’Umbria. Clima instabile al Nord: nelle prime ore del mattino è previsto un temporaneo miglioramento, mentre dalle prime ore del pomeriggio una nuova ondata di maltempo interesserà la Liguria, l'Emilia e con il passare delle ore gran parte della valle padana e all’alto Adriatico. Le temperature massime registrano un lieve calo al Centro, su basso Tirreno e Sardegna, mentre picchi di oltre 30 gradi nel resto del Sud e sulla Sicilia.

Nella giornata di martedì 11 giugno ancora sole in Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Nuvole nel resto del paese dove persiste un clima instabile e variabile con il rischio di nuove piogge e temporali in Lombardia, Triveneto, ma anche Sardegna, Marche e Abruzzo. In aumento le temperature massime al Centro-Sud, mentre in netto calo al Nord-Est.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia: che tempo farà?

Il clima instabile e variabile prosegue anche nella giornata di mercoledì 12 giugno al Nord con il passaggio di una nuova perturbazione che interesserà le Alpi dando via ad una nuova fase di instabilità con piogge e rovesci che potrebbero coinvolgere anche le regioni del Centro. Nel resto del paese ancora sola con il rischio di qualche rapido annuvolamento solo all'estremo Sud e Sicilia. Le temperature ancora sopra la media con picchi di anche 35-36° al Sud e Sicilia per l'espansione dell'alta pressione.

Quando arriverà l'estate al Nord? Dopo il passaggio delle perturbazioni è previsto un aumento delle temperature anche se i valori non supereranno la media del periodo complice l'instabilità climatica che continuerà ancora a persistere sulle Alpi e al Nordest anche fino a giovedì 13 giugno.