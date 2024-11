Meteo prossimi giorni: le previsioni per la prima settimana di novembre

Il mese di novembre è iniziato nel segno dell'anticiclone con sole e temperature sopra la norma. Da domenica 3 novembre iniziano a cambiare le cose: previsto un lieve peggioramento del clima con nuvole in aumento e un calo delle temperature. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni del weekend 2-3 novembre

L'anticiclone resta l'indiscusso protagonista del fine settimana complice la presenza dell'alta pressione su gran parte dell’Europa Meridionale e Centrale. Bel tempo soleggiato senza piogge e con temperature in aumento e valori superiori di anche 5-6° rispetto alla media del periodo. Nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino non mancheranno foschie e nebbie soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Dal punto di vista termico temperature massime in aumento con valori di anche 5-6 gradi al di sopra della norma, mentre in montagna lo zero termico sfiora i 4000 metri di quota.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni del weekend. Dopo la giornata di sabato 2 novembre segnata dal bel tempo con sole e qualche nuvolosità innocua solo all’estremo Sud e Isole maggiori, nella giornata di domenica 3 novembre cielo grigio sulla parte occidentale della Pianura Padana per la presenza di nebbie e nubi basse. Nel resto del paese bel tempo con sole al massimo con qualche nuvola su Alpi Centrali, zone appenniniche, Calabria Meridionale e versante tirrenico della Sicilia. Le temperature massime in lieve calo, ma solo nelle regioni del Nord e centrali tirreniche.

La tendenza meteo della prossima settimana: che tempo farà?

Le previsioni meteo della prima settimana di novembre sono ancora all'insegna della presenza del campo di alta pressione sull’Italia e su buona parte dell’Europa. Stop a piogge e temporali per la presenza di una circolazione atmosferica “di blocco” destinata a perdurare per diversi giorni. Clima stabile lungo tutto lo stivale, ma è previsto un aumento di nebbie e nubi basse sulla valle padana, lungo le coste dell’alto Adriatico e nelle conche interne del Centro Italia.

Non si escludono annuvolamenti nelle regioni de Sud ed Isole, anche se tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre è previsto un possibile cedimento del campo di alta pressione con il rischio di un peggioramento del clima tra Sicilia e Sardegna con il ritorno delle piogge. Dal punto di vista delle temperature, fino giovedì 7 novembre è prevista ancora l'anomalia termica con valori di anche 5-6° superiori alla media del periodo. Si delinea ancora un clima eccezionalmente mite anche nelle zone di montagna con lo zero termico stabile sopra i 3000 metri sulle Alpi.