Meteo prossimi giorni: le previsioni per la fine di ottobre 2024

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano una nuova fase di intenso maltempo su parte del Nord Ovest dell'Italia e in Sardegna. Al Centro Sud avremo invece clima mite e tempo stabile e soleggiato. Ecco tutti i dettagli in merito agli ultimi giorni del mese di ottobre 2024.

Meteo prossimi giorni, maltempo al Nord e sole al Sud

Secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni sarà un fine settimana di forte maltempo in parte del Nord Ovest e in Sardegna per effetto di umide e intese correnti meridionali. Le condizioni di maggiore criticità riguardano: Liguria e Piemonte settentrionale e occidentale, ma anche la Sardegna sarà interessata da un fronte temporalesco.

Nel resto del Centro Nord le precipitazioni saranno più deboli e intermittenti, con possibili rovesci e temporali isolati in Toscana. Al contrario il tempo sarà stabile e più soleggiato su medio Adriatico, Sud e Sicilia, con temperature ben oltre la media anche per l’insistenza dei venti di Scirocco.

Cosa accadrà da lunedì? Dal 28 ottobre avremo un graduale miglioramento al Centro Nord e nei giorni successivi l’alta pressione dovrebbe garantire giornate di tempo stabile da Nord a Sud, con la presenza di nebbie e strati di nubi basse in pianura padana.

I dettagli giorno per giorno

Domenica 27 ottobre 2024, nello specifico, avremo ancora maltempo al Nord-Ovest, in Sardegna e parte della Toscana. Si potranno verificare anche piogge deboli in Lombardia, ma vi saranno sicuramente piogge e rovesci intensi fino al pomeriggio in Piemonte e Liguria. Nella serata di domenica, infine, vi potranno essere rovesci sulle coste toscane e sull’Appennino emiliano. Nel resto del Paese non sono previste precipitazioni di rilievo, con nuvolosità in attenuazione e maggiori schiarite al Sud peninsulare. Le temperature massime saranno in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove.

La settimana poi prenderà il via con il maltempo che tenderà allontanarsi verso ovest. Lunedì fino al mattino saranno possibili le ultime piogge tra la Sardegna, il settore intorno al Ligure e l’Emilia, in esaurimento già nel corso del pomeriggio. Dopo ci sarà secondo le ultime tendenze un miglioramento con nuvole in attenuazione e presenza di qualche schiarita anche ampia fin dal mattino nelle Alpi centro occidentali, sul medio Adriatico, nel Lazio, al Sud e in Sicilia.

Tra martedì e giovedì avremo una situazione di stabilità anticiclonica e temperature oltre la norma. Tempo asciutto e sole in molte zone. In altre, invece, arriverà il rischio di nebbie o strati di nubi basse.

Cosa accadrà dopo? A inizio novembre, o meglio, tra la fine di venerdì e il fine settimana faremo i conti con un’onda di bassa pressione in arrivo da ovest ovvero con una nuova fase piovosa e un afflusso di aria più fresca.