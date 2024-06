Meteo prossimi giorni: l'Italia avrà il primo vero assaggio d'estate?

Una forte ondata di caldo è in arrivo in Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano il rinforzo dell'anticiclone nordafricano con un afa e temperature da record. Ecco che tempo farà.

Meteo, arriva l'estate in Italia? Temperature sfioreranno i 40°

L'estate sta arrivando in Italia. La terza settimana di giugno si delinea all'insegna del rinforzo dell'anticiclone nord-africano con caldo intenso e temperature che sfioreranno i 35° e picchi di anche 40° al Sud e Isole. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato con un aumento delle temperature per la risalita di aria subtropicale. Si prevede un aumento considerevole delle temperature con valori compresi tra i 35° e picchi di 40° in alcune aree interne del Sud e Isole. Il caldo si farà sentire anche al Nord dopo settimane di piogge e temporali, ma con temperature sicuramente meno estreme.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 17 giugno: nuvole sparse sulla Alpi e pianure del Nord-Ovest e sulla Liguria di Ponente con il rischio di qualche debole pioggia. Bel tempo stabile e soleggiato nel resto del paese con le temperature in aumento e valori compresi tra i 25 e 31 gradi con punte più elevate al Sud e sulle Isole.

Martedì 18 giugno tempo soleggiato lungo tutto lo stivale ad esclusione dell'arco alpino dove sono previsti annuvolamenti passeggeri che potrebbero interessare anche la pianura piemontese. Non si escludono piogge e rovesci proprio in Piemonte. Le temperature in aumento: le massime sfiorano i 28 e 34 gradi con punte di 35-37° al Sud e in Sicilia e picchi di 38-40° nell’ovest della Sardegna.

La tendenza meteo: intensa ondata di calore in Italia

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano l'arrivo della prima vera ondata di calore in tutta Italia. Al Sud e Isole caldo afoso con temperature bollenti, ma anche le regioni del Nord vivranno il loro primo vero assaggio d'estate con la colonnina di mercurio che sfiorerà i primi 30° dell'estate 2024. Solo la zona del Nord-Ovest dovrebbe restare un po' ai margini del nucleo di aria più calda.

La tendenza meteo delinea l'apice del caldo nella parte centrale della settimana con il rinforzo dell'anticiclone nordafricano che si posizionerà sul Mediterraneo centrale. Tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno è previsto il primo picco di caldo dell'estate 2024 con temperature davvero bollenti: al Nord-Est e al Centro-Sud si supereranno i 35 gradi con punte di 37-38 gradi su basso Veneto ed Emilia Romagna, mentre i 39-40° si raggiungeranno nelle aree interne poco lontane dal mare delle regioni peninsulari e delle Isole maggiori. Anche al Nord in arrivo caldo e afa.

Mercoledì 19 giugno giornata di tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale, unica eccezione le Alpi occidentali e la Valle d’Aosta dove non si esclude un clima instabile e variabile con il rischio di isolati e brevi temporali. La tendenza del weekend è ancora incerta, visto anche il passaggio di una perturbazione, la n.9 del mese, che riporterà piogge e temporali nelle regioni del Nord mettendo così in stand bye la prima ondata di calore dell'estate 2024.