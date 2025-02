Meteo prossimi giorni: ondata di freddo e gelo proveniente dal Nord-Est

In questi giorni clima stabile in Italia grazie all'aumento della pressione atmosferica lungo il Mediterraneo centrale che protegge l’Italia dall’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche. Anche nei prossimi giorni si delinea un tempo stabile con annuvolamenti e poche piogge importanti. Intanto l'aria si fa più fredda, in particolare al Nord, per l'arrivo di una massa d’aria gelida.

Meteo: stop al maltempo in Italia, ma crollano le temperature al Nord

Nessuna ondata di piogge e maltempo in Italia alle prese con un tempo generalmente stabile caratterizzato da nuvole e schiarite. Il clima è stabile, ma le temperature subiranno un brusco colpo complice la presenza di una massa d’aria gelida che farà crollare i valori anche al di sotto della norma in diverse regioni.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 18 febbraio: clima stabile, ma non sempre soleggiato in Italia. Nuvole in diverse regioni d'Italia anche se il sole è l'indiscusso protagonista lungo le pianure e coste venete, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia occidentale e, in mattinata, anche su Toscana e Romagna. Attenzione non si esclude qualche pioggia occasionale tra Calabria meridionale e Sicilia orientale.

Stabili le temperature massime con valori compresi al massimo di 9 gradi al Nord, fino a 15-16 in Sicilia e Sardegna. Nella giornata di mercoledì 19 febbraio tempo soleggiato nel Triveneto e Puglia meridionale, nuvoloso nel resto del Paese con isolate e deboli piogge possibili su Lazio e Sicilia. Ancora in calo le temperature massime al Nord con il clima che si farà di stampo più invernale con i valori che di giorno non supereranno i 5-6°.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo

La seconda parte della settimana delinea un aumento delle temperature nelle regioni del Nord dopo alcuni giorni di stampo più invernale con valori ben al di sotto della media del periodo. Da giovedì 20 febbraio 2025 aumenta la nuvolosità con schiarite sul Nord-Ovest e Sardegna, mentre all'estremo Sud e in Sicilia non si esclude qualche debole pioggia l’alto Lazio e la bassa Toscana e sulla Sicilia ionica.

Nel weekend torna protagonista l'alta pressione. Da venerdì 21 febbraio tempo stabile lungo tutto lo stivale senza precipitazioni degne di note anche se assisteremo ad annuvolamenti densi in Sicilia, Sardegna, Toscana, Liguria e Lazio. Nella giornata di sabato 22 febbraio non si esclude il rischio di qualche debole pioggia seppur isolata al settore del Levante ligure con temperature stabili.