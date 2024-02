Meteo prossimi giorni: dopo San Valentino continua il caldo e rimane il sole

E' primavera anche se siamo nel bel mezzo di febbraio? Proprio così, dopo una breve ma forte ondata di maltempo, l'Italia è nuovamente investita dall'anticiclone africano. L'alta pressione torna protagonista favorendo il ripristino di un clima mite e stabile da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, tornano caldo e sole da Nord a Sud

Clima stabile in Italia. Stop a piogge e maltempo lungo tutto lo stivale per il ritorno dell'anticiclone che farà aumentare anche le temperature. L'alta pressione si rinforza da Nord a Sud con una fase di tempo mite per essere il mese di febbraio e temperature che sfiorano e, in alcuni casi superano, anche i 15-18°. Il caldo anomalo si fa sentire da Nord a Sud, ma anche sulle Alpi dove lo zero termico raggiunge i 3.000 metri di quota. Durante il fine settimana il campo di alta pressione andrà ad indebolirsi complice l'arrivo di una debole perturbazione, la n.2 di febbraio, ma gli effetti saranno modesti. Nuvole e qualche sporadica e rapida pioggia in Italia con le neve in caduta solo oltre i 2.000 metri di quota.

Ma entriamo nei dettagli con le previsioni di venerdì 16 febbraio 2024: nuvole sparse sulle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Nubi e nebbie anche sulla Pianura Padana. Bel tempo e cieli sereni nel resto del paese anche se non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Stabili le temperature, in alcune regioni lievemente in aumento con valori ben al di sopra della norma. Per sabato 17 febbraio 2024 ancora cieli nuvolosi al Centro-Nord, Sicilia e Sardegna con la presenza di nebbie nelle prime ore del mattino su Pianura Padana e medio Adriatico. Bel tempo con sole nel resto del paese. Temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi.

La tendenza meteo: torna il freddo e il maltempo. Ecco quando

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo per domenica 18 febbraio 2024 segnala l'arrivo di una debole perturbazione che favorirà nuvole e tempo incerto al Sud e Sardegna, ma senza piogge. Tempo stabile ed asciutto nel resto d'Italia con il rischio di nebbie sulla pianura padana. Non si escludono veloci e sporadiche piogge nelle regioni del Nord.

Da lunedì 19 febbraio è previsto l'arrivo di un secondo sistema perturbato che sarà più attivo rispetto al precedente. Torna il maltempo nelle regioni di Nord-Ovest e Liguria. Nella giornata di martedì 20 febbraio il maltempo raggiungerà anche medio Adriatico, Lazio e buona parte del Sud. Anche mercoledì 21 febbraio piogge e rovesci in particolare nella zona Sud peninsulare, Sicilia, medio Adriatico e Sardegna. Con il ritorno del maltempo si ridimensionano anche le temperature verso valori più in linea con il periodo.