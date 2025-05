Meteo prossimi giorni: dopo il caldo tornano i temporali

Il caldo primaverile - estivo degli ultimi giorni lascia spazio all'arrivo di un clima perturbato ed instabile in Italia. La prossima settimana, infatti, è previsto l'arrivo di una nuova ondata di maltempo con un brusco calo delle temperature. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, dopo il grande caldo tornano le piogge in Italia

L'Italia si prepara a fare i conti con il ritorno del maltempo dopo giorni segnati dal caldo e dal sole lungo tutto lo stivale. I primi segnali dell'indebolimento dell'alta pressione si fanno sentire da sabato 3 maggio con annuvolamenti sparsi nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, ma anche un lieve calo delle temperature dopo giornate che hanno visto la colonnina di mercurio segnare anche 30°. La situazione meteo è destinata a cambiare del tutto da domenica 4 maggio con il passaggio della prima perturbazione del mese diretta dapprima nelle regioni del Nord e successivamente, anche se marginalmente, al Sud. Nei giorni a seguire le previsioni meteo delineano altri impulsi instabili con il rischio di piogge e temporali diffusi da Nord a Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 3 maggio 2025: bel tempo stabile in Italia con un clima meno soleggiato nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna per il passaggio di nuvole. Il rischio di piogge è scarso ad eccezione di occasionali fenomeni temporaleschi su Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta, Alpi orientali tra veneto e Friuli e in Sardegna. In serata il maltempo interessa le regioni del Centro, mentre nuvole sparse al Sud.

Le temperature si mantengono su valori ben superiori alla norma del periodo intorno ai 27-28°. Nella giornata di domenica 4 maggio 2025 nuvole nelle prime ore del mattino in Sardegna con il rischio di qualche debole piogge, mentre nuvole al Nord e Toscana. Ancora sole al Centro-Sud. Nel pomeriggio le piogge si faranno sentire lungo le Alpi, ma anche nelle pianure del Piemonte e del Veneto. In serata il maltempo raggiungerà anche la Liguria, Toscana, Sardegna, Campania, Lucania e Puglia. Le temperature massime in lieve calo al Centro-nord.

Meteo, la tendenza meteo della prossima settimana in Italia

L'inizio della prossima settimana è nel segno di un clima instabile e sicuramente più fresco nelle regioni del Centro-Nord. Lunedì 5 maggio clima instabile sulle regioni centro-settentrionali con il rischio di piogge e temporali nei settori a Nord del Po, in particolare sulle Prealpi e sul Nordest, Levante ligure e nord della Toscana. In giornata il maltempo interesserà anche l’Emilia-Romagna e qualche rovescio è previsto anche in Umbria e Sicilia. In calo le temperature in buona parte dell'Italia, in particolare al Centro-Nord con valori in discesa.

La tendenza meteo per i prossimi giorni si delineano complessi, ma interessati da una fase perturbata con il rischio di fenomeni temporaleschi anche intensi con l'arrivo di una massa d'aria fresca ed instabile sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. La giornata di martedì 6 maggio è nel segno del maltempo con piogge e rovesci al Centro-Nord, Sardegna e Sicilia. Brusco calo delle temperature di anche -10° rispetto ai giorni scorsi.