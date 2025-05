Meteo prossimi giorni: dopo la domenica estiva torna il maltempo?

Ultime ore all'insegna dell'alta pressione in Italia con tempo stabile e temperature in crescita al Sud e Isole dove si sfiorano i 30 gradi. Da martedì 20 maggio cambia ancora tutto con l'arrivo di una nuova perturbazione. Le previsioni meteo.

Meteo, maltempo in arrivo in Italia dopo il sole

La settimana inizia nel segno dell'alta pressione con un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud. Cieli sereni o poco nuvolosi con la sola eccezione di qualche pioggia sulle aree alpine occidentali. In aumento le temperature con valori ben superiori alla norma e picchi di anche 30° in Sicilia e Sardegna.

Attenzione: questa fase estiva avrà le ore contate visto che da martedì 20 maggio torna il maltempo con una forte perturbazione che colpirà dapprima le regioni del Nord e successivamente il Centro-Sud. Previsti rovesci e temporali intensi per buona parte della settimana e in vista del weekend è in arrivo una seconda perturbazione, la n.7 del mese, da giovedì 22 maggio, con fenomeni temporaleschi intensi e il rischio di criticità.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 19 maggio 2025: alternanza di sole e nuvole al Nord e Toscana, Umbria e Marche, con il rischio di piogge sulle Alpi Occidentali. Bel tempo con sole nel resto del Paese con temperature in crescita e picchi di 30° nelle Isole. Da martedì 20 maggio è previsto un peggioramento del clima complice il passaggio di una nuova perturbazione che interesserà dapprima le regioni del Nord per poi giungere al Centro e Isole.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia: le previsioni

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? Da mercoledì 21 maggio la perturbazione n.6 farà sentire i suoi effetti anche nelle regioni del Centro-Sud per poi abbandonare definitivamente il Paese lasciando però una massa d’aria instabile. Le previsioni meteo delineano una fase climatica perturbata con piogge e rovesci lungo tutto lo stivale, mentre bel tempo soleggiato in Sicilia e Sardegna. Non si escludono temporali e fenomeni intensi con il rischio di criticità in diverse regioni.

In calo le temperature con valori in linea con il periodo, mentre da giovedì 22 maggio è prevista una fase climatica più stabile sulle Isole e al Sud. Come sempre si tratta di previsioni e per questo motivo vi invitiamo a seguirci per conferme e aggiornamenti.