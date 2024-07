Meteo prossimi giorni: ancora caldo e sole, un assaggio di estate rovente

L'anticiclone nord-africano è ancora l'indiscusso protagonista della settimana. Clima caldo e soleggiato da Nord a Sud con temperature in aumento che fanno registrare un record anche di notte con il fenomeno delle notti tropicali. Che tempo farà nei prossimi giorni?

Meteo, caldo e afa in Italia: l'estate si fa sempre più bollente

Al via la quarta ondata di calore dell'estate 2024 che in queste ore sta interessando tutta Italia, ma in particolare le regioni del Sud e le Isole. Caldo, afa e temperature in aumento anche al Nord dove si delinea la settimana più calda dall’inizio della stagione con la colonnina di mercurio che sfiora i 34-35°, mentre al Centro-Sud si superano i 35°. Il caldo fa registrare una impennata delle temperature anche di notte con la colonnina di mercurio che non scenderà sotto i 20 °C in diverse città. L'apice del caldo africano è previsto tra giovedì 11 e venerdì 12 con picchi di 41-42° nelle aree interne peninsulari e sulle Isole, di 36-38 °C in Emilia Romagna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 9 luglio: bel tempo con sole e caldo lungo tutto lo stivale. Nel pomeriggio è previsto qualche annuvolamento intorno ai rilievi alpini e appenninici, ma senza fenomeni temporaleschi. In aumento le temperature: al Nord si sfiorano i 33-34°, mentre al Sud e Isole si raggiungeranno i 40°. Nella giornata di mercoledì 10 luglio ancora caldo con qualche nuvola nel pomeriggio al Nord. Stabili le temperature con il clima che si farà sempre più caldo e afoso anche la notte.

Che tempo farà nel weekend? Le previsioni meteo

La parte centrale della settimana è nel segno dell'anticiclone nord-africano con clima caldo da Nord a Sud. Nella giornata di giovedì 11 luglio avremo un tempo caldo e soleggiato su tutte le regioni, mentre sulle Alpi si profila il rischio di qualche debole pioggia. Temperature ancora bollenti con valori compresi tra 33-37°, mentre da venerdì 12 luglio è previsto l'arrivo di una fase più instabile sulle aree alpine e prealpine, mentre persiste il grande caldo al Centro Sud.

Ma passiamo al weekend: sabato 13 luglio sole al Centro-Sud, mentre nuvole sulle Alpi e sul Nordovest con il rischio di piogge e temporali sulle Alpi orientali e Piemonte centro settentrionale. In attenuazione il caldo nelle zone di Nordovest. Domenica 14 luglio torna il bel tempo con sole al Nord, mentre al Centro-Sud il clima è sempre intenso con valori in linea con il periodo. Per la tendenza del weekend vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.