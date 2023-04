Meteo prossimi giorni: arriva il maltempo e tornano pioggia e neve, i dettagli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sottolineano l'arrivo del maltempo e il ritorno di pioggia e neve su gran parte dell'Italia. Assisteremo ad un calo progressivo delle temperature e in molte zone avremo vento forte e situazioni di allerta meteo sia per via delle raffiche sia per via dei possibili temporali. Ecco tutti i dettagli su quanto ci attende.

Meteo prossimi giorni: le previsioni per venerdì 14 aprile

Secondo le ultime previsioni meteo nella giornata di venerdì 14 aprile avremo sulle regioni di Nord- Ovest tempo in prevalenza soleggiato sin dal mattino, ma con nubi di nuovo in aumento in serata. Possibili deboli nevicate nelle Alpi occidentali di confine fin verso 1200 metri circa. Sul resto del Paese avremo invece una spiccata variabilità e atmosfera instabile con piogge isolate, brevi rovesci e locali temporali soprattutto all'estremo Nord-Est, nelle zone interne e adriatiche peninsulari e nel nord-ovest della Sardegna.

In serata, invece, potremo assistere a un temporaneo miglioramento in tutto il Centro-Sud. Le temperature? Ebbene le massime saranno in diminuzione sensibile sulle regioni centro-meridionali.

Che tempo farà nel fine settimana? Le tendenze

Sabato 15 aprile, invece, le nuvole copriranno il Centro-Sud. Nelle varie regioni potranno verificarsi piogge sparse che diventeranno più diffuse e intense sull'Umbria e sulle regioni versante tirrenico. In queste zone sono attesi anche rovesci o temporali. Le previsioni meteo preannunciano la presenza di possibili piogge anche in Sardegna e nel nord della Sicilia. Al Nord avremo una nuvolosità variabile, alternata a schiarite anche ampie specie in pianura, con qualche pioggia tra basso Piemonte e Liguria e deboli nevicate su Alpi occidentali e orientali oltre i 1200-1400 metri.

Domenica 16 aprile una nuova perturbazione - la numero 4 del mese - la depressione centrata sul Tirreno favorirà un tempo tra il perturbato e l’instabile sulle regioni del Centro-Sud e in Sicilia. Al Centro potranno verificarsi fenomeni tra le zone interne e il lato adriatico. Al Sud e in Sicilia si attendono piogge sparse possibili un po’ dappertutto e con la possibilità di locali rovesci, anche temporaleschi in:

Campania

Puglia

settore intorno all'alto Ionio

Non si escludono, infine, brevi e isolati episodi di instabilità a ridosso delle Prealpi, in Lombardia, Emilia e nelle zone interne e sud-orientali della Sardegna.

Cosa succederà settimana prossima?

L'inizio della prossima settimana vedrà, invece, temperature in rialzo nelle minime nelle aree più nuvolose tra il settore peninsulare e la Sicilia mentre tra le massime prevarranno i cali soprattutto su Emilia Romagna, medio e basso Adriatico ed estremo Sud. Tra lunedì e martedì l’instabilità molto probabilmente insisterà sul medio Adriatico, nel Lazio, al Sud e nelle Isole. In queste zone si potranno verificare così rovesci o isolati temporali nelle ore diurne e nelle zone interne e montuose.