Meteo prossimi giorni: ancora caldo e afa su tutta Italia? Le previsioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano ancora caldo e afa sull'Italia. In realtà, per via di una perturbazione in transito sul nostro Paese, che oggi porterà forti temporali al Nord e al Centro con rischio di fenomeni intensi, il caldo e l'afa saranno in leggera attenuazione. Domani, domenica 4 agosto, la breve sosta da caldo e afa si estenderà anche al Sud. Da lunedì, però, faremo i conti con un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano.

Previsioni meteo prossimi giorni: nuovo rinforzo dell'anticiclone

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Ebbene dopo aver portato violenti temporali in parte del Nord Italia, la prima perturbazione di agosto coinvolgerà quest'oggi, sabato 3 agosto, ancora alcune regioni del Nord e del Centro determinando un calo delle temperature, ma anche il rischio di forti temporali. L'attenuazione del caldo intenso entro domenica porterà refrigerio anche al Sud, in Sicilia, dove però non sono previste precipitazioni di rilievo, e in Sardegna.

Quanto durerà questa piccola tregua? Davvero poco. Dalla prossima settimana avremo una graduale ripresa del caldo e di condizioni di tempo in prevalenza stabile come conseguenza di una nuova espansione anticiclonica nel Mediterraneo e sull’Italia.

Le previsioni nel dettaglio

Per avere maggiori dettagli possiamo dire che oggi, 3 agosto, si potranno verificare rovesci tra:

Veneto

Emilia Romagna

Marche

Vi sarà inoltre una nuvolosità irregolare al Centro-Sud e sulle Isole, con fenomeni in rapido esaurimento in Sardegna.

Nel pomeriggio aumenta l’instabilità con sviluppo di temporali anche sui rilievi del Nord-Est, sulla Lombardia orientale, nell’entroterra ligure, in gran parte del Centro Italia, tranne le coste tirreniche. Si potranno verificare temporali di forte intensità, con grandine e forti raffiche. In serata, invece, potrà esserci qualche temporale in Puglia.

Domenica 4 agosto 2024 il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso, con più spazi di sereno al mattino nelle Isole, al mattino anche su regioni tirreniche e zone ioniche. Isolati temporali pomeridiani potranno verificarsi su Prealpi lombarde e orientali, Alpi Marittime e lungo l’Appennino.

Da lunedì ci attendono nuovamente condizioni meteo estive con tempo in prevalenza soleggiato per tutta la prossima settimana e temperature che tenderanno ad aumentare gradualmente fino a punte di 34-38 gradi. Solo lunedì 5 agosto sembra probabile la presenza di annuvolamenti un po’ più estesi. Occorre attendere però ancora le prossime previsioni per avere maggiori dettagli su cosa accadrà.