Meteo prossima settimana, piogge più decise e localmente forti su diverse zone d'Italia: ecco dove

Cosa ci dicono le previsioni meteo per la prossima settimana. La pioggia tanto attesa tornerà a far capolino sull'Italia dopo giorni e giorni di sole e caldo senza una goccia d'acqua. Si potranno verificare però temporali localmente anche forti. Su quali zone? Ecco tutti i dettagli su cosa ci attende nei prossimi giorni.

Previsioni meteo prossima settimana: quando e dove pioverà?

Le previsioni meteo per la prossima settimana ci preannunciano l'arrivo della pioggia e di un clima più autunnale con temperature in calo. In settimana avremo infatti il passaggio di diverse perturbazioni. Ciascuna di esse

La prima perturbazione in arrivo farà in modo che la pioggia torni a bagnare le zone tra il Nord-Est e il medio Adriatico. La seconda ovvero la terza del mese di ottobre 2023, attraverserà l'Italia tra la fine di lunedì e martedì colpendo soprattutto le regioni del Centro-Sud portando piogge sparse, a tratti e localmente anche moderata. La terza perturbazione, infine, tra mercoledì e giovedì, porterà la pioggia sulle regioni del Centro-Nord.

Le previsioni giorno dopo giorno

Lunedì 16 ottobre 2023 vi saranno nuvole e piogge sparse in: Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria. In serata migliorerà il tempo al Nord-Est mentre le piogge raggiungeranno anche parte del Centro e in particolare regioni come:

Umbria

Lazio

Abruzzo

Molise

Dopo tanto caldo e temperature oltre le medie stagionali, arriverà l'attesissimo clima autunnale un po' su tutta Italia e le temperature inizieranno a scendere di diversi gradi nelle diverse località.

Martedì 17 ottobre 2023, invece, al mattino vi saranno residue piogge nelle regioni meridionali. In queste zone il tempo migliorerà nel corso del pomeriggio. Nubi in graduale aumento al Centro-Nord. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 la nuova perturbazione in arrivo porterà piogge sul Nordest, la Lombardia e il settore intorno al Ligure fino all’alta Toscana.

Nell’ultima parte della settimana, infine, potrà avanzare, almeno secondo le ultime tendenze, ma occorrono ancora conferme, da ovest, un’area depressionaria più incisiva e attiva in grado di portare condizioni di tempo tra il perturbato e l’instabile un po’ in tutta l'Italia.