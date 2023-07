Meteo prossima settimana, le ultime news sull'ondata di caldo sull'Italia

Cosa dicono le previsioni meteo per la prossima settimana? Ecco tutte le ultime news sull'ondata di caldo che abbraccerà l'Italia per diversi giorni portando i termometri a salire e a toccare in diverse zone i 35 gradi e in altre temperature ben più elevate.

Meteo, previsioni: una domenica segnata dall'Anticiclone

Che tempo farà domenica 9 luglio 2023? Ebbene le previsioni ci preannunciano una giornata all'insegna del tempo soleggiato in tutte le regioni, con quasi totale assenza di nuvole al Centro-Sud, coste e pianure del Nord. Non sono però da escludere alcuni brevi e isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, nel pomeriggio.

Il caldo sarà in ulteriore lieve aumento con temperature in rialzo sai nei valori minimi che in quelli massimi. Temperature, insomma, sopra le medie stagionali con le massime, pronte a toccare, nel pomeriggio, soprattutto al Nord e al Sud valori intorno ai 35 gradi, con punte vicine ai 40 in Sicilia e soprattutto in Sardegna. Sarà quest'ultima regione a subire maggiormente le conseguenze del ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano.

Che tempo farà la prossima settimana?

La settimana prenderà il via con tempo soleggiato in tutta Italia. Lunedì 10 luglio al mattino il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Nel pomeriggio si formerà un po’ di nuvolosità a carattere irregolare e variabile sulle aree montuose, in particolare sulle Alpi centro-orientali. Il caldo e l'afa la faranno da padroni e saranno in ulteriore lieve aumento. Temperature? Come domenica, quindi diffuse sui 35 gradi e oltre, ma con punte intorno ai 40 gradi in Sardegna.

Nei giorni a seguire? Martedì trascorrerà all'insegna del caldo e del sole. Tra mercoledì 12 e venerdì 14 luglio potremo, però, avere una lieve e temporanea attenuazione del caldo a causa del passaggio della coda di un paio di perturbazioni atlantiche. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.