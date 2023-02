Meteo prossima settimana: inizio all'insegna dell'Anticiclone

Le previsioni meteo per la prossima settimana ci preannunciano il dominio dell'Anticiclone sull'Italia. Sin dai primi giorni avremo temperature in salita al Nord mentre proprio tra domenica pomeriggio e lunedì mattina il Sud dovrà ancora fare i conti con una rapida perturbazione. Passata anche quest'ultima l'alta pressione regnerà sulla Penisola portando bel tempo e facendo salire la colonnina di mercurio un po' ovunque. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, domenica: l'arrivo di una nuova perturbazione al Sud

Che tempo farà la prossima settimana? Le previsioni meteo ci preannunciano l'arrivo di un veloce e debole fronte freddo - ovvero la perturbazione n. 6 del mese di febbraio - tra domenica pomeriggio e lunedì al Sud e in Sicilia. Ciò determinerà un temporaneo, ma modesto calo termico. Poche saranno invece le precipitazioni.

Nel frattempo su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna a dominare sarà già l’alta pressione. Da domenica sarà il tempo stabile e prevalentemente soleggiato ad essere il vero e proprio protagonista, poi, tra martedì e mercoledì, l'alta pressione in ulteriore rinforzo, anche al Sud, porterà su tutta la Penisola temperature in generale e sensibile aumento con valori che si porteranno ovunque oltre le medie stagionali.

Nel dettaglio la giornata di domenica vedrà in primis nubi in graduale aumento su: Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia con qualche debole e isolata precipitazione nel pomeriggio sulle regioni meridionali. Quota neve? Si attendono fiocchi oltre i 1200-1300 metri. In serata qualche precipitazione potrà infine raggiungere anche il nord e l’est della Sicilia. Nel resto d'Italia, ovvero al Centro-Nord e in Sardegna, il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso. In queste zone le temperature massime saranno in generale lieve crescita con valori oltre la norma al Nord.

Tendenze meteo prossima settimana: bel tempo su tutta Italia

La settimana inizierà con un lunedì in cui l'Italia continuerà ad essere divisa in due. Vi sarà infatti un po' di nuvolosità sparsa e irregolare su:

Marche

Abruzzo

Molise

Puglia

Appennino campano

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna tirrenica

Su tutto il resto d'Italia il tempo sarà generalmente soleggiato con temperature massime senza grandi variazioni.

Da martedì a giovedì l’alta pressione proseguirà a dominare su tutto il Paese. Non vi saranno pertanto precipitazioni e il sole splenderà da Nord a Sud. La situazione potrà però cambiare da venerdì. Le ultime tendenze meteo vedono l'arrivo di una perturbazione, senza precipitazioni di rilievo.