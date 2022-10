Meteo, prossima settimana di ottobre: le previsioni da Nord a Sud

La seconda settimana di Ottobre si preannuncia climaticamente differente. Due perturbazioni, la n.1 e la n.2, sono in arrivo in Italia con un conseguente peggioramento del tempo da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo della prossima settimana.

Meteo di domani in Italia, arriva il maltempo con pioggia da Nord a Sud

Due perturbazioni in arrivo sull'Italia. La perturbazione n.1 interesserà prima di tutto le regioni del Nord, mentre la n.2 si dirigerà verso il settore tirrenico e Isole. Cambia lo scenario climatico del nostro paese nella seconda settimana di ottobre che si preannuncia all'insegna del maltempo con piogge e rovesci lungo tutto lo stivale. La perturbazione n.1 di ottobre in transito dall’Europa centrale verso quella orientale è diretta verso le regioni del Nord, mentre la n.2 interesserà pian piano il Centro-Sud e Isole.

Le prime avvisaglie già a partire da domenica 9 ottobre con l'arrivo di nuvole e rovesci in buona parte delle regioni del Nord. A cominciare dal Piemonte e Lombardia dove i cittadini si sono risvegliati in una tipica domenica autunnale. Non solo, il maltempo pian piano si dirigerà verso le altre regioni tralasciando per oggi il Sud e la Sicilia. Attenzione però, a partire dalle prime ore del pomeriggio annuvolamenti e possibili rovesci isolati potrebbero registrarsi anche in Sardegna e Sicilia, lungo l’Appennino centro-settentrionale e le coste tirreniche. Temperature massime in calo al Nord, mentre al Sud persistono temperature estive con valori compresi tra i 26-27°.

Lunedì 10 ottobre, le previsioni meteo delineano un lento miglioramento nelle regioni del Nord a eccezione dell'Emilia Romagna e delle zone di Nord-Ovest dove sono previsti temporali. Il clima peggiorerà, invece, al Centro-Sud con l'arrivo di rovesci e locali temporali che interesseranno dapprima i settori tirrenici e Sicilia per poi estendersi in tutta la parte finale dello stivale. Con l'arrivo del maltempo temperature in calo anche al Centro-Sud con valori più vicini alla norma.

Meteo prossimi giorni: la tendenza

Come sarà il meteo nei prossimi giorni? Per la giornata di martedì 11 ottobre le previsioni del tempo sono al momento poco affidabili con un clima che si preannuncia instabile e variabile complice l’instaurarsi di un flusso relativamente più fresco e umido di stampo occidentale. Le previsioni meteo delineano un generale miglioramento del tempo in tutto lo stivale grazie all'allontanamento verso est della perturbazione n.2 del mese.

Si tratta però di un miglioramento temporaneo, visto che è previsto il passaggio di una terza perturbazione, la n.3 di ottobre, in arrivo tra la fine di mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre che interesserà dapprima la Sardegna e successivamente la Sicilia e il resto del Sud. Si tratta però di una tendenza con un’attendibilità estremamente bassa. Le temperature dovrebbero restare ancora atipiche con punte di 25-26° al Sud, mentre nel resto del paese valori di stampo un p0' più autunnale.