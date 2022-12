Meteo prossima settimana: clima mite prima di Natale

Si preannuncia un Natale climaticamente mite con poche piogge e bel tempo. Le previsioni meteo dei prossimi giorni, che precedono le festività natalizie, sono all'insegna dell'anticiclone che allontanerà le perturbazioni delle ultime settimane. Ecco le previsioni.

Meteo Italia, dopo le perturbazioni arriva un clima mite per il Natale con l'Anticiclone delle Azzorre

Dopo il passaggio di una serie di perturbazioni che hanno portato maltempo, piogge e fenomeni nevosi e temporaleschi, la seconda parte del mese di dicembre si preannuncia all'insegna del bel tempo con un clima mite grazie al ritorno e alla persistenza dell’alta pressione nell’area euro-mediterranea. I giorni che precedono il Natale saranno climaticamente miti con sole e schiarite da Nord e Sud. Non solo, le temperature in aumento si avvicineranno ai valori del periodo. Stando alle previsioni meteo, la durata dell'influsso dell'anticiclone sarà disturbata solo a metà settimana da un veloce transito di nuvole per poi lasciare spazio nel giorno di Natale e Santo Stefano al bel tempo con sole al Centro-Sud e qualche nuvola al Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 19 dicembre: tempo perlopiù stabile con schiarite e qualche nuvola al Centro-Sud, al Nord-Est e sull’arco alpino. Nebbia in pianura padana con le temperature in calo in buona parte del paese ad eccezione delle Isole che manterranno valori di gran lunga superiori alla media. Nella giornata di martedì 20 dicembre, invece, cielo nuvoloso sulla pianura padana, Liguria, settore dell’alto Adriatico e Toscana. Possibili rovesci e temporali in Liguria, mentre nel resto del paese tempo soleggiato con la nebbia che, solo nelle prime ore del mattino, si farà vedere in alcune zone della pianura padana orientale, lungo le coste della Romagna e Marche.

Meteo, la tendenza e le previsioni dei giorni che precedono il Santo Natale

Attenzione però il clima stabile e il bel tempo lasceranno spazio nella giornata di mercoledì 21 dicembre al passaggio di una velocissima perturbazione che si farà sentire nei settori occidentali dell'Italia indebolendo, parzialmente e temporaneamente, l'alta pressione. Previsto cielo nuvoloso nelle regioni adriatiche, al Sud e Isole e al Nord.

Possibili fenomeni temporaleschi, seppur deboli e passeggeri, si potrebbero registrare sulla Valle Padana centrale e successivamente, con l'arrivo della notte, anche nel settore Nord-Ovest della Sardegna. Le temperature si manterranno perlopiù stabili con valori al di sopra della media del periodo, in particolare nelle regioni del Sud. La situazione climatica non dovrebbe cambiare nei giorni che precedono il Natale con un clima influenzato dall'Anticiclone delle Azzorre.