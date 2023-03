Meteo prossima settimana: che tempo farà sull'Italia? I dettagli

Che tempo farà la prossima settimana secondo le ultime previsioni meteo? A quanto pare la prima parte sarà piuttosto ventosa e piovosa, poi il ritorno dell'Anticiclone porterà temperature in aumento e sole sull'Italia. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo prossima settimana: vento e pioggia in arrivo, ecco dove

Che tempo farà la prossima settimana? A quanto pare le ultime previsioni meteo ci raccontano della presenza di una coda della perturbazione numero cinque del mese, perturbazione che sarà diretta verso i Balcani, ma che inizialmente continuerà a lambire le regioni centrali adriatiche e meridionali. In queste zone avremo nuvolosità irregolare accompagnata da brevi e isolate piogge o rovesci.

Come se non bastasse all'inizio della nuova settimana, dopo una breve parentesi di stabilità accompagnata da una leggera ripresa delle temperature, molto probabilmente arriverà un generale peggioramento del tempo. Tra la fine di lunedì e martedì, infatti, la perturbazione numero sei attraverserà tutta l’Italia riuscendo a portare alcune precipitazioni questa volta anche sulle regioni settentrionali dove, nonostante questa fase piovosa, il bilancio idrico resterà comunque decisamente negativo. La nuova perturbazione verrà seguita da correnti fredde che daranno origine anche a un generale calo termico.

Che tempo farà da lunedì 13 marzo 2023 sull'Italia?

Le ultime previsioni meteo ci segnalano che lunedì 13 marzo avremo tempo stabile con iniziali schiarite ampie, a parte delle velature in transito al Centro-Nord. Dal pomeriggio la nuvolosità sarà invece in aumento sulle regioni nord-occidentali, con le prime isolate piogge sulla Liguria centrale, in estensione al resto del Nord-Ovest in serata. Quota neve? Oltre i 1700 metri sulle Alpi. Da segnalare inoltre che le temperature minime saranno in calo.

Martedì 14 marzo la perturbazione n.6 porterà piogge al Nord-Est, più intense e insistenti in Friuli Venezia Giulia, sulle regioni centrali, in particolare quelle del versante tirrenico. Tali piogge arriveranno nel pomeriggio e in serata tra Campania e Calabria tirrenica e Messinese. Nel resto d’Italia il tempo sarà abbastanza soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Mercoledì 15 la perturbazione abbandonerà molto probabilmente l’Italia lasciando una residua instabilità che interesserà il medio Adriatico e il Sud. Il sole però tornerà a splendere al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Nei giorni seguenti, infine, grazie al ritorno dell’anticiclone tornerà il sole su tutta Italia con temperature che aumenteranno a partire da venerdì soprattutto al Centro-Sud.