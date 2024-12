Meteo prossima settimana: che tempo farà prima di Natale 2024?

L'Italia è alle prese con la perturbazione n.4 di dicembre che ha riportato piogge e maltempo al Centro-Sud e freddo e neve al Nord. Da lunedì la rimonta dell'alta pressione con un clima stabile e soleggiato. Che tempo farà la settimana prima del Santo Natale? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del weekend: maltempo e freddo in Italia

La perturbazione atlantica n.4 di dicembre è arrivata in Italia e i suoi effetti si stanno ancora facendo sentire in buona parte del Paese. Nelle regioni del Centro-Sud si registrano piogge e temporali con temperature in linea con il periodo, mentre al Nord il clima si farà più freddo di stampo tipicamente invernale.

Nella prima parte della prossima settimana, quella che precede il Natale, si delinea un miglioramento complice la rimonta dell'alta pressione che garantirà un clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con miti correnti di origine sub-tropicale marittima.

Ma entriamo nel dettaglio con sabato 14 dicembre 2024: nuvole in buona parte d'Italia con schiarite lungo l’Adriatico e in Sicilia. Il maltempo torna l'indiscusso protagonista nel resto del paese con piogge e rovesci in Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata occidentale, Calabria, Puglia meridionale e Sardegna centro-occidentale. La neve torna sulle Alpi valdostane oltre 800-900 metri. Le temperature registrano una crescita nel valori, in particolare nelle regioni del Centro-Sud.

Nella giornata di domenica 15 dicembre bel tempo soleggiato nelle regioni del Nord, anche se nelle prime ore del mattino nebbie e gelate. Nuvole anche nel resto del Paese, mentre insiste il maltempo su Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Le temperature minime in calo quasi ovunque, mentre le massime registrano un rialzo nelle zone Nord-Ovest e un calo nel resto d’Italia.

Che tempo farà la settimana prima di Natale? La tendenza meteo

Le previsioni meteo per i primi giorni della prossima settimana, quella che precede il Natale, è all'insegna della rimonta dell'alta pressione che garantirà in buona parte del Paese un clima stabile e soleggiato. Migliora il tempo dal Sud al Nord con il ritorno del sole e un rialzo delle temperature con valori ben superiori alla norma. Lunedì 16 dicembre schiarite con pochi locali addensamenti residui a ridosso dell’Appennino meridionale, nel nordest della Calabria e nel nord della Sicilia, mentre qualche annuvolamento interesserà la zona di Nord-Est. Le temperature stabili con qualche possibile rialzo nel valori che sfiorano i 10-13° al Nord e i 16-18° al Sud e in Sicilia.

Nella giornata di mercoledì 18 dicembre nebbie in Val Padana e in Liguria con il rischio di pioviggine. Stabili le temperature, ma tutto è destinato a cambiare da giovedì 19 dicembre 2024 con il primo indebolimento dell'anticiclone e l'arrivo di una nuova perturbazione nelle regioni del Nord che successivamente si muoverà, in vista del weekend, anche al Centro-Sud. Per i dettaglio circa il suo passaggio vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti, ma sicuramente assisteremo ad un calo termico con valori in linea con il periodo.