Meteo primi giorni di maggio 2022: instabilità e rischio temporali, ecco dove e quando

Che tempo farà i primi giorni di Maggio 2022? Il meteo ci presenta una situazione di grande instabilità con forte rischio di temporali. Ecco tutte le ultime tendenze e le previsioni sull'inizio del nuovo mese per scoprire dove pioverà e soprattutto quando bisognerà usare dell'ombrello per ripararsi dai vari acquazzoni.

Previsioni meteo primi giorni di maggio: cosa accadrà?

Come inizia maggio? Quali sono le previsioni meteo? Per il primo giorno del mese, come già più volte annunciato, si attendono nubi sparse soprattutto al Centro Nord con rischio di locali piogge anche a carattere di rovescio e temporale soprattutto a partire dalla metà della giornata in poi. A dover ricorrere all'ombrello e a non poter godere del bel tempo nel giorno dedicato alla Festa dei lavoratori saranno soprattutto gli abitanti delle aree montuose del Nord e delle zone interne del Centro. Le cose andranno un po' meglio al Sud dove, nonostante tutto, una nuvolosità irregolare porterà il sole a giocare a nascondino ma anche qualche pioggia possibile in su:

Appennino

Salento

Calabria meridionale

Sicilia

Nord-Est Sardegna

Le temperature massime pertanto saranno in lieve calo con valori intorno ai 20 gradi. Lunedì 2 maggio i temporali potranno coinvolgere anche i settori di costa del Golfo di Taranto.

Martedì 3 maggio pioverà invece sia sui rilievi e le zone interne, ma anche e soprattutto su Piemonte e Sardegna. Mercoledì 4 maggio i temporali si estenderanno su Sicilia, Emilia e parte settentrionale della Pianura Padana. Le temperature saranno però in rialzo, con un clima mite in tutto il Paese.

Peggioramento da metà settimana: le tendenze da giovedì

Le previsioni meteo preannunciano inoltre un peggioramento da metà settimana. Da giovedì 5 maggio 2022 infatti arriverà una perturbazione da ovest che raggiungerà l’Italia interessando le regioni di Nord Ovest, la Sardegna e le coste tirreniche. Venerdì, infine, la perturbazione avanzerà portando precipitazioni diffuse su gran parte del Paese.