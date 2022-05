Meteo primi giorni di Giugno: sole, caldo e afa. Temperature con picchi di 35°

L'arrivo del mese di giugno sarà all'insegna del caldo e dell'afa. Dopo qualche giorno "climaticamente instabile", i primi giorni di giugno segnano il ritorno dell'anticiclone africano che porterà nel nostro paese bel tempo con temperature record. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Italia: giugno inizia all'insegna del caldo africano

Per i primi giorni di giugno le previsioni meteo segnalano, almeno fino a sabato 4 giugno, un clima stabile con sole e caldo lungo tutto lo stivale. Protagonista indiscusso dei primissimi giorni di giugno sarà il caldo accompagnato dal ritorno dell'anticiclone africano con temperature in aumento da nord a sud. Nelle regioni del centro-sud e nelle isole, infatti, sono previsti picchi di calore anche oltre i 35°C con afa e una calura tipicamente estive.

L'anticiclone africano si consoliderà ancora di più tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno con un'ondata di calore senza precedenti considerando il periodo. Caldo e afa da nord e sud, anche se in particolare saranno le isole ad essere attraversate da una calura intensa con la Sardegna che vedrà le temperature schizzare anche intono ai 40°C.

Meteo Italia 2 giugno: sole e caldo da nord a sud

Soffermiamoci in particolare su giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, che sarà una giornata tipicamente estiva. Da nord a sud, infatti, le previsioni meteo segnalano bel tempo e caldo con qualche possibile annuvolamento solo in Sardegna. Nelle regioni del settentrioni si registreranno temperature al di sopra della media stagionale del periodo con un'afa intensa. Prevista foschia e qualche annuvolamento solo lungo le prealpi, in particolare sull'alta pianura veneta, dove potrebbero registrarsi anche sporadici rovesci.

Anche il sud sarà attraversato da un'ondata di calore con temperature che toccheranno picchi di 35-40°C nelle isole. I venti saranno perlopiù deboli con i mari calmi o poco mossi.