Meteo, settimana all'insegna del bel tempo: ottobre fa risalire le temperature

Ottobre regala l'ultimo scampolo d'estate con un clima tipicamente estivo e temperature che sfiorano i 25°. Dopo una forte ondata di maltempo, le previsioni meteo della prima settimana di ottobre sono all'insegna del bel tempo con sole e temperature al di sopra della media.

Meteo ottobre, siamo in autunno con temperature estive

L'arrivo del mese di ottobre ha segnato il ritorno del bel tempo con un clima stabile e temperature in aumento. Dopo il passaggio di un afflusso di aria più fresca proveniente dai Balcani, da mercoledì 5 ottobre assisteremo al ritorno dell’alta pressione nord-africana che porterà sole e clima mite da Nord a Sud con un aumento delle temperature che, in alcune zone, supereranno anche i 25°. Siamo nel bel mezzo dell'Ottobrata italiana che indica un periodo, tipico del mese di ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, provocando condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo-estivo che autunnale.

Ma scopriamo le previsioni dei prossimi giorni. Martedì 4 ottobre tempo perlopiù soleggiato con qualche nuvolosità sparsa solo sulle pianure e fascia prealpina del Nord, Lazio, Sicilia e sudest della Sardegna. Non cambia quasi nulla neppure mercoledì 5 ottobre con un clima soleggiato e stabile da Nord a Sud con qualche possibile nuvolosità tra Lombardia occidentale e Piemonte e al mattino anche su Venezie, Sicilia e Sardegna meridionale. Temperature in aumento lungo tutto lo stivale con valore di gran lunga superiori alla media compresi tra i 21-25 gradi e picchi di anche 26° in Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo della prima settimana di Ottobre

L'Ottobrata proseguirà per tutta la prima settimana del mese con un clima tipicamente estivo pur essendo in pieno autunno. L'Italia, infatti, sarà attraversata dall'alta pressione di matrice sub-tropicale che porterà da Nord a Sud bel tempo e clima mite. Anche per le giornate di giovedì 6 e venerdì 7 ottobre cielo sereno con qualche possibile nuvolosità solo nelle zone di montagna. Solo nel weekend è previsto il passaggio di una debole perturbazione nelle regioni centro-settentrionali, ma al momento le previsioni non segnalano precipitazioni.

Dalla prossima settimana però tutto potrebbe cambiare con l'arrivo di un vortice di aria fredda e temporali che interesseranno le regioni del Sud quanto quelle del Nord anche se è tutto da confermare. Dal punto di vista delle temperature dovrebbe perdurare ancora il caldo anomalo con possibili picchi di anche 25° lungo tutto lo stivale con punte di anche 30 gradi al Centro-sud.