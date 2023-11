Meteo Italia, al via la prima settimana di novembre con due perturbazioni. Che tempo farà?

Novembre: piogge e maltempo nella prima settimana del mese. Dopo una domenica dalle condizioni meteo stabili, è previsto il ritorno delle piogge nei prossimi giorni per il passaggio di due nuove perturbazioni. Ecco le previsioni meteo.

Meteo novembre, torna la piogga in Italia: ecco dove

La prima settimana di novembre è nel segno del maltempo. Dopo una breve tregua, il maltempo ritorna l'indiscusso protagonista complice il passaggio di due perturbazioni. La quarta raggiungerà dapprima il Centro-Sud, mentre la quinta interesserà anche le regioni del Nord. Da metà settimana in arrivo un vortice di aria fredda che mette definitivamente fine al caldo anomalo. L'inizio del mese di novembre è stato segnato da una violenta ondata di maltempo che ha causato danni e disagi in diverse regioni d'Italia. In Toscana è scattato lo stato di emergenza dopo l'esondazione del Bisenzio che ha devastato buona parte delle parte settentrionale con allagamenti, frane, smottamenti e morti. La porta atlantica è ancora aperta e questo causerà nei prossimi giorni l'arrivo di nuove perturbazioni verso il mar Mediterraneo. La numero 4, prevista tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre, colpirà le regioni del Centro-Sud, mentre la perturbazione n.5 investirà il Nord da giovedì 9 novembre con una fase di maltempo perturbata accompagnata da precipitazioni e rovesci intensi. Non solo, in arrivo un flusso di aria fredda dal nord Atlantico con un conseguente brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 7 novembre: cielo nuvoloso sin dalle prime ore del mattino in Sardegna, regioni del Centro e Campania dove non si escludono rovesci e temporali. Nuvole sparse con il rischio di precipitazioni anche in Lombardia, Triveneto e la quota neve intorno ai 1600 metri. Nel resto del paese tempo stabile, anche se in serata è previsto un peggioramento con il rischio di piogge in Abruzzo, Molise e Campania. Le temperature in calo nei valori massimi.

Le previsioni meteo in Italia: la tendenza dei prossimi giorni

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? Nella giornata di mercoledì 8 novembre è previsto l'arrivo di un veloce impulso perturbato nelle regioni del Sud e Sicilia accompagnato da piogge e rovesci che raggiungeranno anche i settori tirrenici e la Puglia. Nel resto del paese tempo più soleggiato. In calo le temperature con valori più alti al Sud e Sicilia.

Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, tempo stabile e buono anche nella prima parte di giovedì 9 novembre. Nel pomeriggio, invece, è previsto l'arrivo di una perturbazione atlantica diretta sulle regioni di Nord-Ovest. In arrivo una nuova ondata di maltempo con piogge e rovesci anche sulle Alpi.