Meteo, arriva la prima neve in Italia: dal Piemonte a Brescia e alla Valle d’Aosta

Let it snow, let it snow! La neve è arrivata in Italia colorando di bianco diverse regioni e città del Nord. A cominciare dalla Lombardia dove tantissimi cittadini si sono svegliati godendo di uno scenario imbiancato, ma non solo visto che la dama bianca è caduta anche in Valle d'Aosta e Piemonte.

Neve in Lombardia: da Brescia a Bergamo. A Milano solo nevischio

Prima neve di stagione in Italia e in particolare in Lombardia. Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre si sono registrate nevicate abbondanti con i primi fiocchi che hanno colorato di bianco diverse città. A cominciare da Sondrio, Varese, Lecco, Brescia, Bergamo, ma anche sul lago di Como e Lecco. Uno scenario tipicamente invernale e natalizio complice le temperature che hanno sfiorato lo zero. A Milano, invece, solo un misto di nevischio.

❄️É arrivata la neve in Lombardia

La neve che imbianca le montagne sul Lago di Como <3 pic.twitter.com/ry8QiRhUA2 — Khadija 🇮🇹🇵🇸 Silvia molteni🤍Islam tawhid (@Khadija69909018) November 21, 2024

Nella città di Sondrio e Varese si sono registrati più di 15 cm di neve con picchi fino a 25 cm nelle zone di montagna. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco chiamati a ripulire le strade dalla presenza di alberi caduti. Diversi incidenti stradali, invece, si sono registrati nelle zone di Besozzo, Morosolo e Varese città, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Nessun disagio, invece, alla circolazione su strade ed autostrade grazie all'interno repentino dei mezzi spargisale e spazzaneve. Anche i cittadini di Brescia si sono risvegliati con le neve che è caduta posandosi in diverse zone: dalla Valcamonica al Tonale, ma anche su Ponte di Legno, Valtrompia e Valsabbia.

Nevica in Valle d'Aosta e Piemonte: la prima neve anche a Torino

Nevicate non solo in Lombardia, ma anche in Piemonte dove è caduta la prima neve a Torino (prima foto in alto). La neve era stata annunciata e non ha deluso le aspettative con fiocchi caduti intorno ai 400-500 metri in tutta la provincia di Torino. Sui social sono tantissime le foto condivise dai cittadini della prima neve su Torino: dal Pinerolese al Canavese, dalle Valli di Lanzo al Val di Susa è un tripudio di foto della dama bianca. E ancora la neve è caduta anche a Bussoleno a Perosa Argentina, Villar Focchiardo e Nole.

Uscire da una conferenza al museo egizio fra statue e geroglifici e ritrovarsi sotto la prima neve dell’anno con una cioccolata calda da passeggio in mano



Torino è magica ✨ pic.twitter.com/UOwTcqlzWE — Giuls - Push on through |-/ (@GiulEarth16) November 21, 2024

La prima neve è arrivata anche in Valle d'Aosta in particolare intorno ai 1000 metri d'altezza. Stando a quanto comunicato dal bollettino meteo della Regione Valle d’Aosta, la dama bianca è caduta principalmente nei settori montani con 80cm di neve caduta intorno ai 1.500 metri di altitudine tra il Monte Bianco e il Gran San Bernardo. Nevicate abbondanti nelle zone di Thuile e Courmayeur, ma anche nella stessa città d'Aosta dove si sono registrati 30cm di neve.