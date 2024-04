Meteo, previsioni weekend: temperature anomale ed estive nel fine settimana?

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend dopo Pasqua? Cosa accadrà nel primo ed ufficiale fine settimana del mese di aprile? Ebbene grazie al rinforzo dell'anticiclone le condizioni metereologiche torneranno stabili e avremo un deciso aumento delle temperature con caldo anomalo soprattutto nel weekend. I termometri si porteranno più vicini a segnare temperature tipiche della tarda primavera per non dire di inizio estate.

Meteo, previsioni weekend del 6 e 7 aprile 2024: caldo anomalo in arrivo?

Dopo giornate di maltempo, soprattutto al Nord, avremo un rinforzo dell'anticiclone e temperature che si porteranno su valori quasi estivi. Insomma è in arrivo il caldo anomalo. La debole perturbazione, la numero uno del mese di aprile, che sta attraversando le nostre regioni, tenderà ad allontanarsi gradualmente favorendo un miglioramento del tempo.

Da giovedì 4 aprile, grazie ad un graduale rinforzo dell’alta pressione che riporterà condizioni di tempo stabile, avremo un generale rialzo termico, inizialmente non molto pronunciato, ma destinato a divenire particolarmente evidente nel fine settimana. Come mai? Perché l’area anticiclonica assumerà una chiara componente nordafricana. Farà caldo solo nel fine settimana? No. La massa d’aria calda risalirà verso molti Paesi europei e insisterà fra l’Italia e l’Europa orientale anche all’inizio della prossima settimana mantenendo un clima da primavera inoltrata e localmente anche da inizio estate. Si potranno registrare picchi prossimi ai 30 gradi sulle nostre regioni meridionali.

Le tendenze nel dettaglio? Giorno per giorno

Cosa accadrà nel fine settimana? Ecco tutti i dettagli secondo le ultime previsioni meteo. Venerdì avremo nubi sparse al Nord-Ovest e sulle Venezie. Il tempo sarà più soleggiato in tutto il resto d’Italia, a parte il transito di qualche velatura. Al mattino non è escluso qualche piovasco sulla Liguria centrale e banchi di nebbia fra:

bassa Toscana,

Umbria

alto Lazio

Le temperature saranno in ulteriore leggero aumento con valori massimi in generale fra 18 e 23 gradi e punte di 24-25 gradi sulle isole maggiori.

Nel weekend e all’inizio della prossima settimana si registrerà un rinforzo e consolidamento di un promontorio di alta pressione proteso dal Nord Africa che farà aumentare sensibilmente le temperature verso valori decisamente oltre la norma, tipici della tarda primavera o, localmente, dell’inizio dell’estate.

Sabato la stabilità anticiclonica favorirà una prevalenza di sole. Qualche annuvolamento sparso in mattinata potrebbe interessare le pianure del Nord-Ovest e delle Venezie. Per il resto avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per il transito di velature.

Domenica le schiarite saranno ampie, decise e diffuse soprattutto sul Sud peninsulare e in Sicilia. Al Nord-Ovest e nell’ovest della Sardegna il cielo potrà essere velato da nuvole alte che comunque lasceranno filtrare il sole. Le temperature, come detto, nel fine settimana aumenteranno verso picchi anche di 5-8 gradi sopra le medie stagionali. Le massime toccheranno i 24-25 gradi al Nord, i 25-26 nel settore peninsulare, i 27-28 nelle Isole con punte prossime ai 30 sulla Sardegna occidentale per effetto di venti di Scirocco.