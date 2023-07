Meteo, previsioni del weekend: caldo al Centro-Sud, piogge e maltempo al Nord

L'ultimo fine settimana di luglio è ancora all'insegna del grande caldo nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord torna il maltempo. Ecco le previsioni meteo del weekend e la tendenza dei prossimi giorni.

Meteo weekend: Italia divisa in due tra caldo e maltempo

L’alta pressione nord africana torna a farsi sentire nelle regioni del Centro-Sud grazie anche all'afflusso di una massa d'aria subtropicale. Il caldo torna ad intensificarsi senza toccare le temperature da record delle scorse settimane, ma con valori massimi intorno ai 40°. Nelle regioni del Nord scenario climatico completamente differente: l'afa si farà sentire, ma è in arrivo una nuova ondata di maltempo complice il passaggio di una perturbazione atlantica, la numero 3 del mese, che raggiungerà il settore dell’alto Adriatico fra stasera, sabato 29 luglio, e domenica 30 mattina. Maltempo e rischio di temporali anche localmente intensi in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia in particolare durante la notte. Al Centro-Sud, invece, bel tempo soleggiato con caldo e temperature che supereranno i 35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 29 luglio 2023: bel tempo e sole nelle regioni del Centro-Sud. Unica eccezione la Toscana dove non si escludono nuvole e nubi. Schiarite anche in Emilia Romagna e sulle pianure del Nord-Est. Rischio piogge e temporali, invece, su Alpi e Prealpi, in estensione alle vicine pianure del Nord-Ovest verso sera. Nel cuore della notte previsti temporali e piogge, anche intensi accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, in Lombardia e regioni di Nord-Est. Le temperature massime in aumento con picchi di anche 35° al Centro-Sud e Isole, mentre al Nord non si andrà oltre i 32°.

Le previsioni di domenica 30 luglio: ancora sole al Centro-Sud, nuvole e piogge al Nord

Per la giornata di domenica 30 luglio 2023 ancora bel tempo e sole nelle regioni del Centro-Sud interessate da una nuova ondata di calore, anche se più sopportabile rispetto a quella delle scorse settimane. Non si escludono nubi e annuvolamenti lungo l'Appenino al Nord dove si preannuncia il rischio di piogge tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia sin dalle prime ore del mattino. La pioggia è prevista anche lungo le Prealpi orientali e in Carnia.

Stabili le temperature, anche se si registrerà un lieve aumento nelle massime con picchi di 36-37° nelle zone interne del Centro-Sud e di 38-39° in Sicilia. Al Nord afa, ma temperature comprese tra i 32-33°.