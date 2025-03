Meteo, previsioni del tempo: settimana all'insegna dell'instabilità

Dopo il passaggio di una duplice perturbazione atlantica, l'Italia vive un inizio di settimana climaticamente instabile con il rischio di nuove piogge al Nord e caldo anomalo al Sud e Sicilia. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, che tempo farà in Italia?

Clima variabile in Italia nei prossimi giorni con un'alternanza di sole e piogge lungo tutto lo stivale con le temperature più o meno in linea con le medie del periodo. Nella giornata di lunedì 24 marzo 2025 è previsto l'arrivo della perturbazione n.12 del mese con piogge e temporali in diverse regioni.

Tempo instabile anche martedì e mercoledì, mentre nella seconda parte della settimana è previsto l'arrivo di un’area di bassa pressione nelle regioni del Sud che vivranno condizioni climatiche instabili. Al Centro-Nord, invece, protagonista indiscussa è l'alta pressione con una fase meteorologica più stabile e asciutta.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 24 marzo 2025: nuvole da Nord a Sud, anche se non mancheranno delle schiarite. Piogge isolate quasi ovunque ad eccezione dell’Alto Adriatico, Basso Lazio, Campania. In aumento le temperature massime nelle zone di Nord-Ovest, mentre in calo al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna.

Anche martedì 25 marzo 2025 è prevista una alternanza tra sole e nuvole nella maggior parte delle regioni. Bel tempo con sole nelle regioni di Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, Lazio, settori più occidentali di Abruzzo e Molise. Non si escludono nel corso della giornata rovesci e temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, al Sud e nei settori orientali delle Isole. Le temperature massime in calo all’estremo Sud con una attenuazione del caldo anomalo degli ultimi giorni.

Meteo, la tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Mercoledì 26 marzo 2025 sin dalle prime ore del mattino nubi nelle regioni del Sud e Sicilia con il rischio di piogge e temporali. Durante tutta la giornata il clima resterà instabile e non si escludono fenomeni temporaleschi nelle regioni del Sud, in estensione verso il centro-sud della Sardegna e anche lungo Appennino, Toscana, Friuli Venezia Giulia e aree alpine e prealpine del Veneto. Bel tempo stabile al Centro-Nord. In calo drastico le temperature al Sud, mentre stabili nel resto del Paese.

Giovedì 27 marzo è previsto l'arrivo dell’anticiclone nelle regioni centro-settentrionali dell’Italia con condizioni meteo stabili e schiarite. Le solo eccezioni saranno l'Abruzzo e il Molise dove sono possibili piogge e temporali. Anche al Sud e in Sicilia scatta il rischio di piogge con un calo delle temperature che al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna tenderanno a salire. Come sempre per ulteriori aggiornamenti continuate a seguirci.